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Черчесов: «Хотелось бы, чтобы Жирков продолжал карьеру в сборной»

сегодня, 12:16

Наставник сборной России Станислав Черчесов заявил, что игрок «Зенита» Юрий Жирков может вернуться в команду.

Он играл у меня еще в «Динамо», знаю его великолепные качества. После чемпионата мира, где Жирков играл практически во всех матчах, он получил травму, полгода лечился. Но Юрий не покидал национальную команду, на прошлом сборе был с нами. Сейчас мы смотрим на состояние Жиркова, недавно он стал чемпионом с «Зенитом». Со счетов его не списываем. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Во всяком случае нам хотелось бы, чтобы он продолжал карьеру в сборной.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   205 / 816
сегодня в 12:34
Хотелось бы что бы уже смена достойная была.
Sargent
Sargent
   479 / 816
сегодня в 12:33
Можно, было бы, конечно, и глушакова в сборную пригласить.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   125 / 816
сегодня в 12:21
Жирков же не свинья какая-нибудь, он нужен сборной.
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