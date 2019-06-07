Черчесов: «Хотелось бы, чтобы Жирков продолжал карьеру в сборной»

Наставник сборной России заявил, что игрок «Зенита» может вернуться в команду.

Он играл у меня еще в «Динамо», знаю его великолепные качества. После чемпионата мира, где Жирков играл практически во всех матчах, он получил травму, полгода лечился. Но Юрий не покидал национальную команду, на прошлом сборе был с нами. Сейчас мы смотрим на состояние Жиркова, недавно он стал чемпионом с «Зенитом». Со счетов его не списываем. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Во всяком случае нам хотелось бы, чтобы он продолжал карьеру в сборной.