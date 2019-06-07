Власти Ингушетии рассчитывают через год увидеть «Ангушт» в ПФЛ

Министр спорта Ингушетии Дауд Алхазуров ждет, что «Ангушт» из Назрани вернется в ПФЛ через год.

Ранее сообщалось, что клуб не смог пройти лицензирование в ПФЛ из-за финансовых долгов и потерял профессиональный статус.

«Ангушт» являлся до сегодняшнего времени профессиональной командой, которая играла во втором дивизионе российского футбола. Последние годы она сталкивалась с проблемами финансирования, но команда не расходится, в этом году она будет играть в любительской третьей лиге, в этой лиге она играла и раньше. Надеюсь, что за это время нам удастся погасить все кредиторские задолженности и со следующего года мы надеемся, что команда вновь будет играть в профессиональной второй лиге.

Дело в том, что профессиональная команда не может финансироваться из бюджета республики. До сих пор мы искали спонсора, который помог бы команде, но полностью закрыть кредиторскую задолженность мы не смогли. Единственное, что нам удалось сделать, это выплатить зарплату футболистам и обслуживающему персоналу футбольного клуба.