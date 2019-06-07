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Кверквелия: «Переезд в Европу - хороший шаг в карьере»

сегодня, 16:52

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия признался, что хочет поиграть в Европе.

Я ни с кем не разговаривал насчет своего контракта, ничего не обсуждал. Но два года — нормально, время еще есть! Я в «Локо» 2,5 года, все выиграл. Если у меня будет хорошее предложение из Европы — почему нет? Можно попробовать взять титул в другой стране. Стать чемпионом, выиграть Кубок и закончить — это не про меня, я не такой. Хочу побеждать дальше! Чем больше титулов — тем лучше.

Точно нет смысла уезжать в команду, которая борется за выживание в своем чемпионате. Но в идеале хочется европейский чемпионат из топ-5 и бороться минимум за Лигу Европы. Конечно, сложно туда попасть, но если появятся варианты, которые интересны и клубу, и мне — я подумаю. Это хороший шаг в карьере.

Любое предложение буду рассматривать! Либо еду в «Челси», либо не еду никуда — такого точно нет. Если предложат нормальные условия и команду, почему нет? Буду обсуждать, решать.

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Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   164 / 812
сегодня в 17:41
Кутепов еще в Милан хочет?
kotmyshka
kotmyshka
   84 / 812
сегодня в 17:23
шутник...
Морозовский
Морозовский
   5 / 812
сегодня в 17:00
Переезд или заезд?! Кому, ты, там Солома нужна, как футболист?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   148 / 812
сегодня в 16:55
Раскатал губу однако.
Brutalny
Brutalny
   466 / 812
сегодня в 16:54
Лучше всего в Монако, тогда пропадет желание ехать в Европу.
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