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Адиев: «Не заморочен, что не возглавил „Ахмат“»

сегодня, 19:21

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что не жалеет об упущенной возможности стать наставником «Ахмата».

Абсолютно не заморочен, что не возглавил «Ахмат», хотя и мог. Этот клуб мне не чужой, но пока каждый идет своей дорогой. У «Ахмата» сейчас есть тренер, с которым они добились лучшего результата в Премьер-Лиге. Сейчас позиция команды — двигаться дальше с Рахимовым, и я могу только пожелать удачи. Всему свое время.

Сейчас мне комфортно, всему свое время. Движение поступательное, все аккуратно. Ищу свою команду — хотелось бы, конечно, в Премьер-Лиге и главным тренером, а не помощником. Варианты есть, но теперь я хочу подойти к выбору скрупулезно. Год назад я получил возможность посмотреть, что такое Премьер-лига, я не обращал внимания на детали.

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