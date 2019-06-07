Дюков: «Футбол должен делать мир лучше»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что организация создаст специальную службу, которая будет заниматься профилактикой, мониторингом и пресечением договорных матчей.
Сейчас мы готовим поправки в регламент, чтобы у нас была возможность усилить ответственность за попытки влиять на результат. Кроме того, в РФС будет создана специальная служба, которая будет заниматься профилактикой, мониторингом и пресечением противоправного влияния на результаты футбольных матчей.
Мы видим, что ФИФА и УЕФА ведут непримиримую борьбу с попытками влиять на результат. РФС разделяет их принципы, у нас нулевая терпимость к любым манипуляциям в спорте. Честная игра требует смелости и характера, вызывает уважение, а обман, как сказано в кодексе честной игры ФИФА, приносит только стыд. Футбол должен делать мир лучше, я призываю всех в футбольном мире не соглашаться с нечестным поведением.
Сегодня КДК РФС признал матч «Чайки» и «Черноморца» договорным. Поединок состоялся в рамках 27-го тура 2-го дивизиона в зоне Юг.