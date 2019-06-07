Дюков: «Футбол должен делать мир лучше»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что организация создаст специальную службу, которая будет заниматься профилактикой, мониторингом и пресечением договорных матчей.

Сейчас мы готовим поправки в регламент, чтобы у нас была возможность усилить ответственность за попытки влиять на результат. Кроме того, в РФС будет создана специальная служба, которая будет заниматься профилактикой, мониторингом и пресечением противоправного влияния на результаты футбольных матчей.