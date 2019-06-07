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Медведев: «Сделаю всё, чтобы Дзюба остался в „Зените“»

сегодня, 21:49

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможный уход нападающего команды Артема Дзюбы, а также заявил, что клуб будет усиливаться под Лигу чемпионов.

Считаю, что мечтать — это хорошая черта, потому что люди, которые мечтают, приходят к реализации своих желаний. Но, как руководитель клуба, я однозначно могу сказать, что сделаю все, чтобы Артем остался в «Зените». Не намерены расставаться? Он сейчас под контрактом. Так что если расставаться, то, конечно, за деньги.

Вклад Артема в победу в чемпионате России очень большой. Перед клубом стоят только чемпионские задачи в следующем сезоне. Лига чемпионов — это соревнование, о котором многие футболисты могут только мечтать, но никогда не сыграть в нем.

А тут можно выступить, да еще и при жеребьевке из первой корзины. Плюс у нас состав, который при должном усилении может играть с любым соперником. Могу сказать, что усиление точно будет. Но на какие позиции — это я оставлю в секрете.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   118 / 806
сегодня в 22:27
Дзюба заслуживает,лидер команды.
ermak6848
ermak6848
   167 / 806
сегодня в 22:23
прибавку сделают к окладу и всё будет Хорошо...
Brutalny
Brutalny
   367 / 806
сегодня в 22:18
Свиней сильно волнуют кадровые вопросы Зенита, самим все равно в пердив собираться, потому и вопросов нет.
Sargent
Sargent
   255 / 806
сегодня в 22:13
Дзюба еще карпину-физручишке не отомстил и свиньям сполна. так что никуда он не поедет.
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 806
сегодня в 22:12
"сделаю все....." а что это больше чем просто дать бабла артемке?
Akvarel
Akvarel ответил Faustello
   43 / 806
сегодня в 22:11
Бабкам придётся из похоронных скинутся за такое величие игрочишки, только пенсиями не потянут...
Целый Краснодар же тянут, а тут только одного игрочишку.
Alvish
Alvish
   38 / 806
сегодня в 22:10
Морозовский
Сегодня 22:01
Конечно, самого лучшего в истории "Зенита" футболиста надо сохранить! Дзюба - символ и гордооость "Зенита"!!!

Хорошо, что в ростове нет никакого символа, но скоро будет Заболотный.
Faustello
Faustello
   127 / 806
сегодня в 22:03
Бабкам придётся из похоронных скинутся за такое величие игрочишки, только пенсиями не потянут...
kotmyshka
kotmyshka
   87 / 806
сегодня в 22:02
усиление это хорошо
Морозовский
Морозовский
   4 / 806
сегодня в 22:01
Конечно, самого лучшего в истории "Зенита" футболиста надо сохранить! Дзюба - символ и гордооость "Зенита"!!!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   362 / 806
сегодня в 21:59
Баклан мечтал о чайке...
Трезвый повар
Трезвый повар
   462 / 806
сегодня в 21:57
Зенит каждый год усиливается 3-4 сильными игроками. Пора бы уже более успешно выступить в лиге чемпионов.
ДСА
ДСА
   57 / 806
сегодня в 21:51
Дзюба в полном шоколаде.
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