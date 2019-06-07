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Тренер Сан-Марино: «Будем мангустом, который сражается с коброй»

сегодня, 19:42
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла поделился ожиданиями от встречи с командой России в рамках отбора к Евро-2020.

Интересно сыграть против команды, имеющей такой опыт выступления на самом высоком уровне и против футболистов, имеющих опыт выступления в Лиге чемпионов. Мне кажется, нужно начать с того, что для Сан-Марино уже приехать сюда – большое достижение. Нам предстоит играть с одной из лучших команд мира. Главное противостояние будет на поле. Многим кажется, что наша миссия невыполнима, но мы постараемся опровергать это утверждение.

Надеюсь, нашей сборной удастся дать бой сборной России. Знаете, как животное, которое заведомо слабее противника, старается помучить его, не уступать сразу. Так и нам бы хотелось заставить понервничать соперника, тогда я буду доволен. Можно сказать, что мы будем мангустом, который будет сражаться с королевской коброй.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   23 / 807
сегодня в 20:53
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 807
сегодня в 20:39
Скорее - кролик против удава!!!
За адекватность
За адекватность
   59 / 807
сегодня в 20:14
Да как бы мангуст охотник, а королевская кобра жертва, наверное в большинстве схваток обреченная. Наверное слегка наоборот будет. Хотя не спец в зоологии.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   62 / 807
сегодня в 19:50
Лучше быть тогда скунсом. Безащитным, но вонючим).
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