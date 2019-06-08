Зинченко: «Не хотелось бы комментировать игру Сербии»

Игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал разгромную победу над Сербией (5:0) в матче отборочного этапа ЧЕ-2020.
Не хотелось бы комментировать игру соперника, нам удалось добыть три очка. Все болельщики получили удовольствие от игры, и это самое главное.
Мы во время матча перестроились под игру соперника, и нам всё удалось. Когда нужно было, мы контролировали мяч, когда нет – контролировали зоны.
Переломный момент? Сложно выделить какой-то один гол. Мы ничего не позволили создать сопернику.