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Зинченко: «Не хотелось бы комментировать игру Сербии»

сегодня, 01:16
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина5 : 0Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал разгромную победу над Сербией (5:0) в матче отборочного этапа ЧЕ-2020.

Не хотелось бы комментировать игру соперника, нам удалось добыть три очка. Все болельщики получили удовольствие от игры, и это самое главное. 

Мы во время матча перестроились под игру соперника, и нам всё удалось. Когда нужно было, мы контролировали мяч, когда нет – контролировали зоны. 

Переломный момент? Сложно выделить какой-то один гол. Мы ничего не позволили создать сопернику.

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