Зинченко: «Не хотелось бы комментировать игру Сербии»

Игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины прокомментировал разгромную победу над Сербией (5:0) в матче отборочного этапа ЧЕ -2020.

Не хотелось бы комментировать игру соперника, нам удалось добыть три очка. Все болельщики получили удовольствие от игры, и это самое главное.

Мы во время матча перестроились под игру соперника, и нам всё удалось. Когда нужно было, мы контролировали мяч, когда нет – контролировали зоны.

Переломный момент? Сложно выделить какой-то один гол. Мы ничего не позволили создать сопернику.