Франция разгромила Южную Корею в матче открытия женского чемпионата мира

Вчера стартовал восьмой чемпионат мира по футболу среди женских сборных. В матче-открытии встречались хозяйка турнира сборная Франции и команда из Южной Кореи.
Париж, «Парк де Пренс», 45261 зрителей
Франция – Южная Корея 4:0
Голы: Ле Соммер 9, Ренар 35, Ренар 45, Анри 85
Стоит отметить, что на турнире будет работать россиянка Анастасия Пустовойтова, которая недавно судила финальный матч женской Лиги чемпионов.
Нашёл только...
"Амандин Анри (Франция). Полузащитник, 29 лет.
Красотка из Франции - одна из лучших футболисток мира. Самое интересное, что ведёт замкнутый образ жизни и её никогда не замечали на свидании с мужчиной."
О времена...о нравы...))...тренеруется наверно много...всё некогда...))
Нашёл только...
"Амандин Анри (Франция). Полузащитник, 29 лет.
Красотка из Франции - одна из лучших футболисток мира. Самое интересное, что ведёт замкнутый образ жизни и её никогда не замечали на свидании с мужчиной."
О времена...о нравы...))...тренеруется наверно много...всё некогда...))