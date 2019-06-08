Франция разгромила Южную Корею в матче открытия женского чемпионата мира

сегодня, 09:06

Вчера стартовал восьмой чемпионат мира по футболу среди женских сборных. В матче-открытии встречались хозяйка турнира сборная Франции и команда из Южной Кореи.

Париж, «Парк де Пренс», 45261 зрителей

Франция – Южная Корея 4:0

Голы: Ле Соммер 9, Ренар 35, Ренар 45, Анри 85

Стоит отметить, что на турнире будет работать россиянка Анастасия Пустовойтова, которая недавно судила финальный матч женской Лиги чемпионов.