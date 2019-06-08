ГлавнаяНовости

Франция разгромила Южную Корею в матче открытия женского чемпионата мира

сегодня, 09:06

Вчера стартовал восьмой чемпионат мира по футболу среди женских сборных. В матче-открытии встречались хозяйка турнира сборная Франции и команда из Южной Кореи. 

Париж, «Парк де Пренс», 45261 зрителей

Франция – Южная Корея 4:0

Голы: Ле Соммер 9, Ренар 35, Ренар 45, Анри 85

Стоит отметить, что на турнире будет работать россиянка Анастасия Пустовойтова, которая недавно судила финальный матч женской Лиги чемпионов.

Франция разгромила Южную Корею в матче открытия женского чемпионата мира Франция разгромила Южную Корею в матче открытия женского чемпионата мира Франция разгромила Южную Корею в матче открытия женского чемпионата мира Франция разгромила Южную Корею в матче открытия женского чемпионата мира

Все новости
Женский футбол
Источник: FIFA.comФото: fifa.comРедакция: Евгений Петров
Поделиться
Другие материалы по теме
«Лион» выиграл женскую Лигу чемпионов в четвертый раз подряд
18 мая Комментарии12
ОфициальноПустовойтова рассудит «Барселону» и «Лион» в финале женской ЛЧ
01 мая Комментарии16
Тренер женской сборной Эквадора уволен по обвинению в домогательствах
23 апреля Комментарии16
Футболистки женской сборной России пожелали удачи главной команде
24 марта ВидеоКомментарии8
Женский матч «Ювентус» - «Фиорентина» соберет 39 тыс. зрителей
23 марта Комментарии21
На матче между женскими «Атлетико» и «Барселоной» ожидается 68 000 зрителей
14 марта Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
АС35
АС35
   169 / 810
сегодня в 12:56
типичные французские лица
Spakov
Spakov
   114 / 810
сегодня в 10:46
Неужели и француженки почернели враз?
Багров-брат
Багров-брат
   325 / 810
сегодня в 10:45
Вот, и в женской сборной Франции большинство настоящие француженки...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 810
сегодня в 10:12
Хотел поинтересоваться что за Анри...№6....В сборной Франции....
Нашёл только...

"Амандин Анри (Франция). Полузащитник, 29 лет.
Красотка из Франции - одна из лучших футболисток мира. Самое интересное, что ведёт замкнутый образ жизни и её никогда не замечали на свидании с мужчиной."

О времена...о нравы...))...тренеруется наверно много...всё некогда...))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   227 / 810
сегодня в 10:12
Вперёд ЛЕ БЛЁ !!!!!!
Left Boy
Left Boy
   131 / 810
сегодня в 09:41
Оперативные новости, спасибо! (нет)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100