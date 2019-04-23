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Тренер женской сборной Эквадора уволен по обвинению в домогательствах

23 апреля 2019, 08:23

Главный тренер женской сборной Эквадора Луис Пескароло был уволен из-за обвинений в сексуальных домогательствах к своим футболисткам. Также работы лишились два члена его штаба. 

По данным СМИ, в период с мая 2018-го по март 2019 года Пескароло отправлял некоторым девушкам сообщения провокационного характера. Сам тренер все обвинения категорически отверг.

Ранее болельщица «Шальке» пожаловалась на домогательства во время игры.

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Все комментарии
RIR68
RIR68
   112 / 954
23 апреля в 17:58
без стука вошёл в раздевалку в перерыве)
spartach091
spartach091
   215 / 954
23 апреля в 17:25
Мдаааа,
cevin cigan
cevin cigan ответил Звезда по имени Солнце
   378 / 954
23 апреля в 16:34
Сейчас поклонники гея будут рассказывать за толерантность.
Диз лай тебе в ..окно!
Roman73
Roman73
   123 / 954
23 апреля в 10:10
Какая глупость ! Не надо заниматься сексом в виртуале.
Сексом надо заниматься в раздевалке !
Что за жизнь , ни потискать , ни погладить .
Трудно тренерам нынче.
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
23 апреля в 10:05
По данным СМИ, в период с мая 2018-го по март 2019 года Пескароло отправлял некоторым девушкам сообщения провокационного характера. Сам тренер все обвинения категорически отверг.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1114016
Не верю, если он оправлял сообщения провокационного характера, не сложно показать эти сообщения, определить он ли их отправлял. Голословные обвинения, неугодного тренера.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 954
23 апреля в 09:52
Правильное решение
Bavaria_M
Bavaria_M
   393 / 954
23 апреля в 09:51
Бабам верить, тем более в таком, эт такое, с учетом того что ща все бабы пута как и глоры сливок и барсуков
Аксинья
Аксинья
   50 / 954
23 апреля в 09:21
Добиваясь более высоких показателей Луис собирался перевести команду девушек в женщин второго разряда...
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   60 / 954
23 апреля в 09:16
Озабоченный кретин
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
23 апреля в 08:55
Сейчас поклонники гея будут рассказывать за толерантность.
cevin cigan
cevin cigan
   378 / 954
23 апреля в 08:46
Главная футбольная новость дня!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Groove000
   19 / 954
23 апреля в 08:43
совмещал,полезное с приятным ,у нас это считается нормальным для физруков
sihafazatron
sihafazatron
   101 / 954
23 апреля в 08:42
...также работы лишились два члена))
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
23 апреля в 08:42
Так это групповое,если еще два члена отстранены
У нас за это в сизо сидят
Groove000
Groove000
   302 / 954
23 апреля в 08:35
Время зря не терял)
cska plus
cska plus
   20 / 954
23 апреля в 08:25
Нормальный мужик.
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