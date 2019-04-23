Тренер женской сборной Эквадора уволен по обвинению в домогательствах

23 апреля 2019, 08:23

Главный тренер женской сборной Эквадора Луис Пескароло был уволен из-за обвинений в сексуальных домогательствах к своим футболисткам. Также работы лишились два члена его штаба.

По данным СМИ , в период с мая 2018-го по март 2019 года Пескароло отправлял некоторым девушкам сообщения провокационного характера. Сам тренер все обвинения категорически отверг.

Ранее болельщица «Шальке» пожаловалась на домогательства во время игры.