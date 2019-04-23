Тренер женской сборной Эквадора уволен по обвинению в домогательствах

Главный тренер женской сборной Эквадора Луис Пескароло был уволен из-за обвинений в сексуальных домогательствах к своим футболисткам. Также работы лишились два члена его штаба.
По данным СМИ, в период с мая 2018-го по март 2019 года Пескароло отправлял некоторым девушкам сообщения провокационного характера. Сам тренер все обвинения категорически отверг.
Ранее болельщица «Шальке» пожаловалась на домогательства во время игры.
Сексом надо заниматься в раздевалке !
Что за жизнь , ни потискать , ни погладить .
Трудно тренерам нынче.
Сексом надо заниматься в раздевалке !
Что за жизнь , ни потискать , ни погладить .
Трудно тренерам нынче.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1114016
Не верю, если он оправлял сообщения провокационного характера, не сложно показать эти сообщения, определить он ли их отправлял. Голословные обвинения, неугодного тренера.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1114016
Не верю, если он оправлял сообщения провокационного характера, не сложно показать эти сообщения, определить он ли их отправлял. Голословные обвинения, неугодного тренера.
m.youtube.com/watch?v=qkYX9LJUMeU
У нас за это в сизо сидят
У нас за это в сизо сидят