На матче между женскими «Атлетико» и «Барселоной» ожидается 68 000 зрителей

вчера, 18:47

Матч чемпионата Испании по футболу среди женщин «Атлетико» - «Барселона» посетят порядка 68 тысяч зрителей. Встреча пройдет в воскресенье на стадионе «Ванда Метрополитано». На данный момент «Атлетико» лидирует в женской Примере, а «Барса» идет на втором месте.

Ожидается, что на игре будет установлен мировой рекорд по посещаемости женских футбольных матчей. Пока что пальму первенства держит встреча мексиканских «Монтеррея» и «Тигреса», которую в мае прошлого года с трибун посмотрела 51 тысяча человек.