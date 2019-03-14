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На матче между женскими «Атлетико» и «Барселоной» ожидается 68 000 зрителей

вчера, 18:47

Матч чемпионата Испании по футболу среди женщин «Атлетико» - «Барселона» посетят порядка 68 тысяч зрителей. Встреча пройдет в воскресенье на стадионе «Ванда Метрополитано». На данный момент «Атлетико» лидирует в женской Примере, а «Барса» идет на втором месте.

Ожидается, что на игре будет установлен мировой рекорд по посещаемости женских футбольных матчей. Пока что пальму первенства держит встреча мексиканских «Монтеррея» и «Тигреса», которую в мае прошлого года с трибун посмотрела 51 тысяча человек.

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Все комментарии
parallels
parallels ответил Шишанутый
   10 / 1074
сегодня в 06:52
68 тысяч на женский футбол. Они там что голые играть будут?
😅
Bayern Best
Bayern Best
   140 / 1074
сегодня в 00:02
Ого респект болелам!
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 1074
вчера в 20:52
68 тысяч на женский футбол. Они там что голые играть будут?
Glodor
Glodor
   66 / 1074
вчера в 20:39
Спартак скоро тоже будет играть в таком турнире.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   295 / 1074
вчера в 19:54
МОЕ МНЕНИЕ ПОБЕДЯТ ЖЕНЩИНЫ БАРСЕЛОНЫ
Klаsse
Klаsse ответил cska plus
   383 / 1074
вчера в 19:10
Фантастика!
    cska plus
    cska plus
       15 / 1074
    вчера в 18:59
    Фантастика!
    Colchoneros
    Colchoneros
       48 / 1074
    вчера в 18:59
    Вперёд Атлетико Мадрид!
    🙂
    112910415
    112910415
       114 / 1074
    вчера в 18:58
    женская Барселона начала подготовку к матчу с дружественным Зенитом
    wingback
    wingback
       473 / 1074
    вчера в 18:52
    Думаю, семёрку спартаку вполне способны запихать...
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