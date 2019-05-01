Пустовойтова рассудит «Барселону» и «Лион» в финале женской ЛЧ

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на финале женской футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Главным арбитром этой встречи станет россиянка Анастасия Пустовойтова, ей будут помогать Екатерина Курочкина и румынка Петруца Югулеску. Каталин Кульчар из Венгрии будет четвертым арбитром. Запасным помощником рефери назначена Каталин Терек (Венгрия).
В финале сыграют французский «Лион» и испанская «Барселона». Матч состоится в Будапеште 18 мая.
Напомним, что сегодня состоится первый матч 1/2 финала мужской Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «Ливерпулем».
Прилагательное "женской" было бы не лишним !
Прилагательное "женской" было бы не лишним !