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Пустовойтова рассудит «Барселону» и «Лион» в финале женской ЛЧ

01 мая 2019, 17:28

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на финале женской футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19. 

Главным арбитром этой встречи станет россиянка Анастасия Пустовойтова, ей будут помогать Екатерина Курочкина и румынка Петруца Югулеску. Каталин Кульчар из Венгрии будет четвертым арбитром. Запасным помощником рефери назначена Каталин Терек (Венгрия).

В финале сыграют французский «Лион» и испанская «Барселона». Матч состоится в Будапеште 18 мая.

Напомним, что сегодня состоится первый матч 1/2 финала мужской Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «Ливерпулем».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12 ответил parallels
   33 / 954
01 мая в 21:56
Гроза Федуна
Беспределов
Беспределов
   628 / 954
01 мая в 21:49
Беспредела не будет
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
01 мая в 21:15
Мужики не когда не допустят женщин судить. При первой же подачке от Федуна бабы спалятся.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   182 / 954
01 мая в 19:19
Это хорошо что финал будет судит наши судьи
Брулин
Брулин
   29 / 954
01 мая в 19:16
Там ей доверяют, а у нас - фнл только дают. Но ждем её теперь в Премьер лиге, как и загадывали.
stlouis
stlouis ответил 112910415
   777 / 954
01 мая в 19:03
Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на финале футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19. Прилагательное "женской" было бы не лишним !
добавили
ДСА
ДСА
   131 / 954
01 мая в 18:40
Может пусть Премьер-Лигу судит?
EAGuar As
EAGuar As ответил Байкал-38.
   61 / 954
01 мая в 18:37
Такой и должна новость быть .
parallels
parallels
   3 / 954
01 мая в 18:30
Байкал-38.
Байкал-38.
   231 / 954
01 мая в 18:29
Россиянка Анастасия Пустовойтова назначена главным арбитром финала женской ЛигаЧемпионов между "Лионом" и "Барселоной", который пройдет 18 мая в Будапеште 👏 👏 👏
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Scuderia Ferrari
   64 / 954
01 мая в 17:50
А есть возможность, чтобы мужские матчи в России судила она, а не лапочкин, безбородов, кукуян, москалёв?
1000+!!!
112910415
112910415
   97 / 954
01 мая в 17:50
Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на финале футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Прилагательное "женской" было бы не лишним !
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 954
01 мая в 17:37
А есть возможность, чтобы мужские матчи в России судила она, а не лапочкин, безбородов, кукуян, москалёв?
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