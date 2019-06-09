Итальянские футболистки обыграли Австралию в матче ЧМ

вчера, 16:14

Сборная Италии победила команду Австралии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа ЧМ у среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

Гол в составе австралийской команды забила Саманта Керр (22-я минута). За сборную Италии дублем отметилась отличилась Барбара Бонансеа (56, 90).

В ЧМ среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир.



Ранее Франция разгромила Южную Корею в матче-открытии женского чемпионата мира.