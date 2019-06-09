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Итальянские футболистки обыграли Австралию в матче ЧМ

вчера, 16:14

Сборная Италии победила команду Австралии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа ЧМ у среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

Гол в составе австралийской команды забила Саманта Керр (22-я минута). За сборную Италии дублем отметилась отличилась Барбара Бонансеа (56, 90).

В ЧМ среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. 
Итальянские футболистки обыграли Австралию в матче ЧМ Итальянские футболистки обыграли Австралию в матче ЧМ

Ранее Франция разгромила Южную Корею в матче-открытии женского чемпионата мира.

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Все комментарии
Alvish
Alvish ответил Ekkimukk
   31 / 768
вчера в 17:23
Читайте в новости не только заголовок. В ЧМ среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир.
А ему не нужно текст читать, он о футболе не пишет.
Ekkimukk
Ekkimukk ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   461 / 768
вчера в 16:17
А наши бабенки участвуют, аль как?
Читайте в новости не только заголовок.
В ЧМ среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   35 / 768
вчера в 16:15
А наши бабенки участвуют, аль как?
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