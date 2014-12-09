Дебюши сыграет с «Галатасараем»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, кто из игроков пропустит матч с «Галатасараем».
«Мне скрывать нечего: у меня есть 11 опытных игроков основы и шесть молодых ребят скамейки. Дебюши вернулся в строй и будет играть, Щесны возвращается в ворота, Мертезакер и Чамберс будут играть, поскольку Гиббс с нами не поехал, Беллерин — левый защитник. Дальше у нас в составе Окслэд-Чэмберлен, Рэмси, Фламини, Подольски, Саного и Кэмпбелл. Касорла, Санчес, Гиббс и Жиру получили возможность отдохнуть. Уэлбек мог бы с нами поехать, но в последнее время у него были небольшие проблемы с коленом, так что он также отдохнет».