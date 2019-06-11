Моуриньо готов возглавить «Челси» в третий раз

В Англии сообщают, что Жозе Моуриньо может в третий раз стать главным тренером «Челси». «Синие» ускорили процесс поиска нового наставника, поскольку уже в ближайшие дни Маурицио Сарри уйдет и возглавит «Ювентус». Португальского специалиста вчера заметили в Лондоне, разговаривающего с агентом.
Перед новым тренером «Челси» поставит задачу выхода в топ-4, несмотря на то, что команду покинула главная звезда Эден Азар.
Интересно, что большинство болельщиков «Челси» проголосовали за кандидатуру Фрэнка Лэмпарда. Также в списке претендентов на тренерский мостик лондонцев фигурируют Массимилиано Аллегри, Эрик тен Хаг, Нуну Эшипириту Санту и Хави Грасия.
В мае Моуриньо заявил, что отклонил уже четыре предложения, но намерен вернуться к тренерской работе в июне.
Бог :
- Я не это имел ввиду!!!
Бог :
- Я не это имел ввиду!!!
Я бы его и в Спартак не позвал бы)
Я бы его и в Спартак не позвал бы)
Скажут - игроки слили Маура 🤣🤣🤣
Скажут - игроки слили Маура 🤣🤣🤣