ГлавнаяНовости

Моуриньо готов возглавить «Челси» в третий раз

сегодня, 10:35

В Англии сообщают, что Жозе Моуриньо может в третий раз стать главным тренером «Челси». «Синие» ускорили процесс поиска нового наставника, поскольку уже в ближайшие дни Маурицио Сарри уйдет и возглавит «Ювентус». Португальского специалиста вчера заметили в Лондоне, разговаривающего с агентом.

Перед новым тренером «Челси» поставит задачу выхода в топ-4, несмотря на то, что команду покинула главная звезда Эден Азар.

Интересно, что большинство болельщиков «Челси» проголосовали за кандидатуру Фрэнка Лэмпарда. Также в списке претендентов на тренерский мостик лондонцев фигурируют Массимилиано Аллегри, Эрик тен Хаг, Нуну Эшипириту Санту и Хави Грасия.

В мае Моуриньо заявил, что отклонил уже четыре предложения, но намерен вернуться к тренерской работе в июне.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиСарри возглавит «Ювентус» в течение 48 часов
Сегодня, 12:47 Комментарии1
Слухи«Шахтер» может возглавить тренер «Витории» Гимараеш
Вчера, 12:06 Комментарии9
СМИ: Джампаоло прибыл в Милан
09 июня Комментарии2
СлухиСМИ: Фонсека подпишет контракт с «Ромой» во вторник
09 июня Комментарии5
СлухиМоуриньо может возглавить «Ньюкасл», если сменится владелец клуба
09 июня Комментарии13
Сарри - о переходе в «Ювентус»: «Дождитесь понедельника»
08 июня Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 747
сегодня в 12:40
Бог любит Троицу ???
Бог :
- Я не это имел ввиду!!!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 12:21
Жозе филонить вконце своей карьеры стал, надеюсь будет конец, не дорабатывал свой контракт, забирал бабки и уходил в отпуск, кто его знает может ему скучно стало или деньги стали заканчиваться? Но цену он себе явно потерял ИМХО
Я бы его и в Спартак не позвал бы)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   83 / 747
сегодня в 11:57
Это никому не нужно кроме самого Жозе.
Байкал-38
Байкал-38
   16 / 747
сегодня в 11:51
Он сейчас готов на всё! Устаревший материал.
cska plus
cska plus
   34 / 747
сегодня в 11:48
А чё не пойти.
Karkaz
Karkaz
   274 / 747
сегодня в 11:48
Ну правильно, Жозе с 2004 года их поднял, теперь решил добить, вернуть обратно в середняки)
311
311
   35 / 747
сегодня в 11:43
Да куда опять то, утки летают над Лондоном!)
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Так Себе Аналитик
   304 / 747
сегодня в 11:27
"Уфа", "Работнички", "Крымтеплица", интересно, кто же четвёртый предлагал)
Пищевик-с
Ptaha91
Ptaha91 ответил Bavaria_N
   151 / 747
сегодня в 11:23
дно возглавит днарей логично. упаси боже его от великой баварии
не говори оп...будет смешно если Челси встерится с Баварией в 1/8 лч и вы вылетите от этих днарей)
dimagas1
dimagas1
   76 / 747
сегодня в 11:22
rawer
rawer
   416 / 747
сегодня в 11:20
прошлый раз в челси моура слили игроки, если вернется то уже нет игроков которые его сливали
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 747
сегодня в 11:19
Не надоело Абрамовичу на одни и те же грабли наступать? Вроде умный еврей, даже хитрый...
112910415
112910415
   84 / 747
сегодня в 11:18
но особенно удачным будет пятый раз - инфа 100 %
kotmyshka
kotmyshka
   99 / 747
сегодня в 11:11
Бог любит троицу?
dzvinka
dzvinka
   97 / 747
сегодня в 11:10
надо быть полным идиотом, чтобы взять себе моура тренером сейчас.
drug01
drug01
   90 / 747
сегодня в 11:10
Это просто шутка!!!!
Bavaria_N
Bavaria_N
   389 / 747
сегодня в 11:06
дно возглавит днарей логично. упаси боже его от великой баварии
3ton
3ton
   209 / 747
сегодня в 11:03
Возглавит он Челси , не получится у его ничего .
Скажут - игроки слили Маура 🤣🤣🤣
Kresi frok
Kresi frok
   200 / 747
сегодня в 10:59
португальское дно может утешать себя только слухами, на деле не один перспективный клуб с ним дел иметь не будет.
удав
удав
   317 / 747
сегодня в 10:53
скромновата задача -попасть в топ 4
Ruslik1982
Ruslik1982
   44 / 747
сегодня в 10:50
Маур сильный тренер, на его багаже Сульшер еще 3 месяца выезжал
berda2003
berda2003
   174 / 747
сегодня в 10:47
ну, так-то и я готов возглавить - кто позовёт?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   19 / 747
сегодня в 10:46
"Уфа", "Работнички", "Крымтеплица", интересно, кто же четвёртый предлагал)
GreeM
GreeM
   71 / 747
сегодня в 10:46
Не возьмут. Не тот уже Маур.
Бутсы
Бутсы
   285 / 747
сегодня в 10:41
Да спёкся он давно уже, ему сейчас только в помощники к Слуцкеру в Витесс.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100