Моуриньо готов возглавить «Челси» в третий раз

сегодня, 10:35

В Англии сообщают, что может в третий раз стать главным тренером «Челси». «Синие» ускорили процесс поиска нового наставника, поскольку уже в ближайшие дни уйдет и возглавит «Ювентус». Португальского специалиста вчера заметили в Лондоне, разговаривающего с агентом.

Перед новым тренером «Челси» поставит задачу выхода в топ-4, несмотря на то, что команду покинула главная звезда Эден Азар.

Интересно, что большинство болельщиков «Челси» проголосовали за кандидатуру Фрэнка Лэмпарда. Также в списке претендентов на тренерский мостик лондонцев фигурируют Массимилиано Аллегри, Эрик тен Хаг, Нуну Эшипириту Санту и Хави Грасия.

В мае Моуриньо заявил, что отклонил уже четыре предложения, но намерен вернуться к тренерской работе в июне.