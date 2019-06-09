Моуриньо может возглавить «Ньюкасл», если сменится владелец клуба

сегодня, 10:59

Португальский тренер может вернуться работать в Англию. Об этом сообщает источник со ссылкой на SunSport.

Заинтересованность в услугах 56-летнего специалиста обозначил «Ньюкасл». Моуриньо готов возглавить английский клуб, если его президентом станет шейх Халед бен Зайед Аль Нехайян (брат владельца «Манчестер Сити»), готовый выделить крупную сумму на укрепление состава.

Сообщается, что Моуриньо в разговоре с друзьями отметил, что серьёзно относится к возможности возглавить именно «Ньюкасл».