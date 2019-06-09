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Моуриньо может возглавить «Ньюкасл», если сменится владелец клуба

сегодня, 10:59

Португальский тренер Жозе Моуриньо может вернуться работать в Англию. Об этом сообщает источник со ссылкой на SunSport.

Заинтересованность в услугах 56-летнего специалиста обозначил «Ньюкасл». Моуриньо готов возглавить английский клуб, если его президентом станет шейх Халед бен Зайед Аль Нехайян (брат владельца «Манчестер Сити»), готовый выделить крупную сумму на укрепление состава.

Сообщается, что Моуриньо в разговоре с друзьями отметил, что серьёзно относится к возможности возглавить именно «Ньюкасл». 

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Все комментарии
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
сегодня в 13:35
Вот и закончилась тренерская карьера бездарного физрука, одна из главных афер мирового футбола, это же надо было так раздуть этот мыльный пузырь...мечтаю что бы он возглавил условный Уотфорд или Ньюкасл, увидим истинный уровень переводчика...
vastudio
vastudio
   298 / 762
сегодня в 13:11
Всё выше и выше и выше! )))))
Медив
Медив ответил волгoдoн
   36 / 762
сегодня в 13:07
..и лишь Абрам уникален) Приветствую)
Привет. Да, Абрам наш чукотский шейх
волгoдoн
волгoдoн ответил Медив
   43 / 762
сегодня в 13:01
Ньюшейхсл ^_^ Чeрт, теперь называя кого то шейхами, придется уточнять, кто имелся в виду
..и лишь Абрам уникален)
Приветствую)
VasyaOblomov
VasyaOblomov
   238 / 762
сегодня в 12:18
почуял жертву
kotmyshka
kotmyshka
   78 / 762
сегодня в 11:55
деньги...
Медив
Медив
   36 / 762
сегодня в 11:50
Ньюшейхсл ^_^
Чeрт, теперь называя кого то шейхами, придется уточнять, кто имелся в виду
Foxes
Foxes
   270 / 762
сегодня в 11:48
Клоун не нужен в АПЛ!
GreeM
GreeM
   145 / 762
сегодня в 11:38
почему не топ клуб?
DXTK
DXTK
   301 / 762
сегодня в 11:17
чем особенный заслужил такое внимание, тем что красиво паркует автобус, может работать переводчиком или его былые заслуги с порту, Интером или Челси? А Бенитес что не сможет? уверен дай Рафе денег на укрепление состава сороки и под его руководством взлетят........

PS А Эшли давно надо сменить........ до чего дошла карьера особенного что теперь середняки приглашают, скоро так после очередного увольнения в чемпионшипе будет искать.
Ruslik1982
Ruslik1982
   50 / 762
сегодня в 11:09
как раз еще одно место в еврокубках есть в АПЛ для еще одного мешка, будут сражать 7 мешков за 7 мест
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