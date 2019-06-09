Моуриньо может возглавить «Ньюкасл», если сменится владелец клуба

Португальский тренер Жозе Моуриньо может вернуться работать в Англию. Об этом сообщает источник со ссылкой на SunSport.
Заинтересованность в услугах 56-летнего специалиста обозначил «Ньюкасл». Моуриньо готов возглавить английский клуб, если его президентом станет шейх Халед бен Зайед Аль Нехайян (брат владельца «Манчестер Сити»), готовый выделить крупную сумму на укрепление состава.
Сообщается, что Моуриньо в разговоре с друзьями отметил, что серьёзно относится к возможности возглавить именно «Ньюкасл».
Приветствую)
Приветствую)
Чeрт, теперь называя кого то шейхами, придется уточнять, кто имелся в виду
Чeрт, теперь называя кого то шейхами, придется уточнять, кто имелся в виду
PS А Эшли давно надо сменить........ до чего дошла карьера особенного что теперь середняки приглашают, скоро так после очередного увольнения в чемпионшипе будет искать.
PS А Эшли давно надо сменить........ до чего дошла карьера особенного что теперь середняки приглашают, скоро так после очередного увольнения в чемпионшипе будет искать.