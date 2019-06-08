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Сарри - о переходе в «Ювентус»: «Дождитесь понедельника»

вчера, 18:55

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри побывал в Италии и ответил на вопрос болельщика о том, возглавит ли он «Ювентус».

Если меня отпустит «Челси». Пока ничего больше не могу сказать. Дождитесь понедельника.

По слухам, «Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус».

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Медив
   130 / 791
сегодня в 03:13
Глор ливер, что ты несешь, скольких тренеров пенсы слили за последние время? И наполи по сравнению с пенсии топ клуб с историей, а не мешок с ворРавными баблом у народа.
Медив
Медив ответил bublikyo
   39 / 791
сегодня в 01:21
Если он так плох, почему его берет Ювентус?
Чтобы еще больше упростить задачу представь, что ты тренер Челси. Зимнее ТО, бан вполне реален, тебе нужен в команду нап. Кого ты выберешь Пентека или Игуаина? С учетом что у тебя уже есть похожий на Игуаина габаритный нап.
Вот твой ответ частично объяснит почему не Сарри
Медив
Медив ответил Bavaria_M
   39 / 791
сегодня в 01:06
Так эт же неблогадарные глоры, теперь уже которые с детства за ливер
Господи, что ты несешь...
Медив
Медив ответил bublikyo
   39 / 791
сегодня в 01:06
Если он так плох, почему его берет Ювентус?
Если он так хорош, то почему от него избавляется Челси?
Часто в спорте бывает, что игрок или тренер показывает результаты выше своих способностей, эти вещи лучше запоминаются и появляются завышенные ожидания. В отдельном матче даже Тадич может выглядеть топом уровня Мбаппе, но все же понимают, что он не Мбаппе. Просто так сложилось в одной отдельно взятой игре.
Чтобы понять уровень тренера нужно чуть больше времени, чем в случае Тадича.
Для Сарри так удачно сложилось в Наполи: попались подходящие игроки, зашла тактика и все стали считать его топовым тренером. Но топовый тренер строит команду, а Сарри даже где то в глубине души понимает, что он не сможет ее построить. По-этому он ищет себе то же Наполи с которым когда то добился успеха... По-этому он тянет в команду игроков, которые были у него в Наполи. Пусть даже они постарели и бегают с приличным пузом.
Но Челси это не Наполи и никогда им не будет. Тренеру нужно отталкиваться от этого. Пеп же не строит в Сити Барселону-2, а Клопп не строит из Ливерпуля вторую Боруссию. Они меняются под окружение, задачи и используют те инструменты, которые у них есть. А Сарри живет прошлым. Старается делать все точно так же, как тогда...
Это не тот тренер, который нужен клубу. Со стороны оно может и не сильно понятно, почему Сарри так не любит руководство, фанаты, да и сами игроки. Но причина всегда есть. И им всяко виднее, как оценивать работу Сарри. Опять же, для такого единодушия есть серъезные причины.
Если хочешь, можем поспорить. Я ставлю на то, что Конте сделает Сарри. Может не выиграет чемпионат, Анчи тоже не далеко не нуб, но Сарри Конте обойдет.
Ну такой спор, ради интереса. Чтобы ты не сомневался, что фанаты Челси могут адекватно оценивать способности своих наставников.
Ruslik1982
Ruslik1982
   58 / 791
сегодня в 00:27
в понедельник он объявит что остается в Челси
Bavaria_M
Bavaria_M ответил bublikyo
   130 / 791
вчера в 23:16
Так эт же неблогадарные глоры, теперь уже которые с детства за ливер
Bavaria_M
Bavaria_M
   130 / 791
вчера в 23:15
Прально беги с крысиного неблогадарного клубишки
bublikyo
bublikyo ответил Медив
   285 / 791
вчера в 23:13
Если он так плох, почему его берет Ювентус?
Навуходоносор ll
Навуходоносор ll ответил KaiserRM
   233 / 791
вчера в 20:57
Все бегут с середняка.Сарри понял что этот искусственный ТОП клуб,надутый чукотским баблом,ничем не отличается от сосасул,торин и прочих пустышек.
Абрамович платил дань Лондону.
dzvinka
dzvinka
   65 / 791
вчера в 20:47
вот так фартануло Челси избавится от этого дна.
spartach091
spartach091
   84 / 791
вчера в 20:33
Под ЛЧ такой себе тренер
волгoдoн
волгoдoн
   48 / 791
вчера в 19:59
как назло на острове нет календаря..
им бы понедельники взять и отменить..)
holms918
holms918
   758 / 791
вчера в 19:32
Подождём.
нечитайло
нечитайло
   507 / 791
вчера в 19:26
Рома уже отпустил
dimagas1
dimagas1 ответил KaiserRM
   106 / 791
вчера в 19:13
Все бегут с середняка.Сарри понял что этот искусственный ТОП клуб,надутый чукотским баблом,ничем не отличается от сосасул,торин и прочих пустышек.
берите себе такого топ-аря_))Буду весь сезон ржать с договорентса,ну канешна если его подпишут)
Novograd
Novograd
   679 / 791
вчера в 19:07
Ну такое главное лч взять да?
KaiserRM
KaiserRM
   174 / 791
вчера в 19:06
Все бегут с середняка.Сарри понял что этот искусственный ТОП клуб,надутый чукотским баблом,ничем не отличается от сосасул,торин и прочих пустышек.
Медив
Медив
   39 / 791
вчера в 19:02
Быстрее бы понедельник
kotmyshka
kotmyshka
   82 / 791
вчера в 18:59
ясно
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