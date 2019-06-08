Сарри - о переходе в «Ювентус»: «Дождитесь понедельника»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри побывал в Италии и ответил на вопрос болельщика о том, возглавит ли он «Ювентус».
Если меня отпустит «Челси». Пока ничего больше не могу сказать. Дождитесь понедельника.
По слухам, «Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус».
Вот твой ответ частично объяснит почему не Сарри
Вот твой ответ частично объяснит почему не Сарри
Часто в спорте бывает, что игрок или тренер показывает результаты выше своих способностей, эти вещи лучше запоминаются и появляются завышенные ожидания. В отдельном матче даже Тадич может выглядеть топом уровня Мбаппе, но все же понимают, что он не Мбаппе. Просто так сложилось в одной отдельно взятой игре.
Чтобы понять уровень тренера нужно чуть больше времени, чем в случае Тадича.
Для Сарри так удачно сложилось в Наполи: попались подходящие игроки, зашла тактика и все стали считать его топовым тренером. Но топовый тренер строит команду, а Сарри даже где то в глубине души понимает, что он не сможет ее построить. По-этому он ищет себе то же Наполи с которым когда то добился успеха... По-этому он тянет в команду игроков, которые были у него в Наполи. Пусть даже они постарели и бегают с приличным пузом.
Но Челси это не Наполи и никогда им не будет. Тренеру нужно отталкиваться от этого. Пеп же не строит в Сити Барселону-2, а Клопп не строит из Ливерпуля вторую Боруссию. Они меняются под окружение, задачи и используют те инструменты, которые у них есть. А Сарри живет прошлым. Старается делать все точно так же, как тогда...
Это не тот тренер, который нужен клубу. Со стороны оно может и не сильно понятно, почему Сарри так не любит руководство, фанаты, да и сами игроки. Но причина всегда есть. И им всяко виднее, как оценивать работу Сарри. Опять же, для такого единодушия есть серъезные причины.
Если хочешь, можем поспорить. Я ставлю на то, что Конте сделает Сарри. Может не выиграет чемпионат, Анчи тоже не далеко не нуб, но Сарри Конте обойдет.
Ну такой спор, ради интереса. Чтобы ты не сомневался, что фанаты Челси могут адекватно оценивать способности своих наставников.
Часто в спорте бывает, что игрок или тренер показывает результаты выше своих способностей, эти вещи лучше запоминаются и появляются завышенные ожидания. В отдельном матче даже Тадич может выглядеть топом уровня Мбаппе, но все же понимают, что он не Мбаппе. Просто так сложилось в одной отдельно взятой игре.
Чтобы понять уровень тренера нужно чуть больше времени, чем в случае Тадича.
Для Сарри так удачно сложилось в Наполи: попались подходящие игроки, зашла тактика и все стали считать его топовым тренером. Но топовый тренер строит команду, а Сарри даже где то в глубине души понимает, что он не сможет ее построить. По-этому он ищет себе то же Наполи с которым когда то добился успеха... По-этому он тянет в команду игроков, которые были у него в Наполи. Пусть даже они постарели и бегают с приличным пузом.
Но Челси это не Наполи и никогда им не будет. Тренеру нужно отталкиваться от этого. Пеп же не строит в Сити Барселону-2, а Клопп не строит из Ливерпуля вторую Боруссию. Они меняются под окружение, задачи и используют те инструменты, которые у них есть. А Сарри живет прошлым. Старается делать все точно так же, как тогда...
Это не тот тренер, который нужен клубу. Со стороны оно может и не сильно понятно, почему Сарри так не любит руководство, фанаты, да и сами игроки. Но причина всегда есть. И им всяко виднее, как оценивать работу Сарри. Опять же, для такого единодушия есть серъезные причины.
Если хочешь, можем поспорить. Я ставлю на то, что Конте сделает Сарри. Может не выиграет чемпионат, Анчи тоже не далеко не нуб, но Сарри Конте обойдет.
Ну такой спор, ради интереса. Чтобы ты не сомневался, что фанаты Челси могут адекватно оценивать способности своих наставников.
им бы понедельники взять и отменить..)
им бы понедельники взять и отменить..)