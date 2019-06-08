Сарри - о переходе в «Ювентус»: «Дождитесь понедельника»

вчера, 18:55

Главный тренер «Челси» побывал в Италии и ответил на вопрос болельщика о том, возглавит ли он «Ювентус».

Если меня отпустит «Челси». Пока ничего больше не могу сказать. Дождитесь понедельника.

По слухам, «Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус».