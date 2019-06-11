Зидан настаивает на трансфере Погба

сегодня, 17:05

Главный тренер «Реала» настаивает на приобретении полузащитника «Манчестер Юнайтед» , сообщает Marca. Французский специалист в выборе между Погба и склоняется к первому варианту.

Напомним, что «Реал» этим летом уже приобрел Эдена Азара.