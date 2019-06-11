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Зидан настаивает на трансфере Погба

сегодня, 17:05

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан настаивает на приобретении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Marca. Французский специалист в выборе между Погба и Кристианом Эриксеном склоняется к первому варианту.

Напомним, что «Реал» этим летом уже приобрел Эдена Азара.

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shlifen
shlifen
   100 / 747
сегодня в 19:23
Очень странное решение Зидана, может в соц сетях Погба и на голову раскрученнее Эриксена, но по игре Эриксен куда более трудолюбивей, а в креативе совершенно не уступает Погба.

Я бы кстати особо не надеялся на то что Эриксена Реал заберёт бесплатно - Леви тот ещё барыга, за своих звёзд всегда рполучает норм бабосы... Если Реал не захочет - спихнет в Атлетико/Баварию/Ювентус да даже в Барсу (чтобы закрыть многострадальную "позицию Иньесты") =)) тем более что 80 лимонов за игрока такого уровня приемлемая цена (с учётом конкуренции за него) Вспомните, когда Реал последний раз проворачивал сделку по переходу Свободного агента? У них просто опыта такого нет, это не Баварцы...
Averoniy
Averoniy
   51 / 747
сегодня в 18:35
Зулус уже не тот, зажрался.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   108 / 747
сегодня в 18:28
Тоже склоняюсь к переходу Эриксена, но может быть Зизу виднее? Может Поль отлично впишется в систему Зидана? А Эриксена можно бесплатно в след году забрать.
cska plus
cska plus
   26 / 747
сегодня в 18:28
Честно, не могу понять зачем Зидану этот зулус.
Kavaro
Kavaro
сегодня в 18:11
Может просто хитрый Перес через вбросы хочет надавить на Леви, мол если так ломаетесь, так оставьте своего Эриксена, а мы его через год заберём бесплатно.
la_masia
la_masia
   57 / 747
сегодня в 17:50
Мне кажется МЮ с удовольствием расстанется
АС35
АС35
   39 / 747
сегодня в 17:50
Зачем Зидану этот самовлюблённый лентяй, играющий по настроению.
Alex12357
Alex12357
   203 / 747
сегодня в 17:19
Перес!Вот ты взял головную боль в Реал ,вот пускай Лысый и купит за свои сбережения!!!
Jazz-
Jazz-
   703 / 747
сегодня в 17:08
Забирайтееее
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