Зидан настаивает на трансфере Погба

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан настаивает на приобретении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Marca. Французский специалист в выборе между Погба и Кристианом Эриксеном склоняется к первому варианту.
Напомним, что «Реал» этим летом уже приобрел Эдена Азара.
Я бы кстати особо не надеялся на то что Эриксена Реал заберёт бесплатно - Леви тот ещё барыга, за своих звёзд всегда рполучает норм бабосы... Если Реал не захочет - спихнет в Атлетико/Баварию/Ювентус да даже в Барсу (чтобы закрыть многострадальную "позицию Иньесты") =)) тем более что 80 лимонов за игрока такого уровня приемлемая цена (с учётом конкуренции за него) Вспомните, когда Реал последний раз проворачивал сделку по переходу Свободного агента? У них просто опыта такого нет, это не Баварцы...
Я бы кстати особо не надеялся на то что Эриксена Реал заберёт бесплатно - Леви тот ещё барыга, за своих звёзд всегда рполучает норм бабосы... Если Реал не захочет - спихнет в Атлетико/Баварию/Ювентус да даже в Барсу (чтобы закрыть многострадальную "позицию Иньесты") =)) тем более что 80 лимонов за игрока такого уровня приемлемая цена (с учётом конкуренции за него) Вспомните, когда Реал последний раз проворачивал сделку по переходу Свободного агента? У них просто опыта такого нет, это не Баварцы...