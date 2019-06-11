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Риксен пообещал продолжать бороться с болезнью

сегодня, 15:02

Бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен, анонсировавший «последний вечер» с болельщиками, сообщил, что продолжит бороться с болезнью.

Хочу подчеркнуть, что 28 июня случится мое последнее появление на публике. Иными словами, я не воспринимаю этот день как последний в моей жизни. Я продолжу бороться, просто остальная часть борьбы пройдет без внимания общественности.

В 2013 году Риксену поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз» (БАС) – болезнь Лу Герига. Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних нейронов, что приводит к параличу и последующей атрофии мышц. В конце концов, как правило, наступает смерть от инфекции дыхательных путей или отказа дыхательной мускулатуры.

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