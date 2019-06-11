Риксен пообещал продолжать бороться с болезнью

сегодня, 15:02

Бывший игрок «Зенита» , анонсировавший «последний вечер» с болельщиками, сообщил, что продолжит бороться с болезнью.

Хочу подчеркнуть, что 28 июня случится мое последнее появление на публике. Иными словами, я не воспринимаю этот день как последний в моей жизни. Я продолжу бороться, просто остальная часть борьбы пройдет без внимания общественности.