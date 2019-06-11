Фонсека рассказал о своей философии игры

Новый главный тренер «Ромы» на пресс-конференции рассказал о своей философии игры. Напомним, что тренер сегодня возглавил римскую команду.

У меня есть очень четкие идеи, которые можно заметить в командах, которые я тренирую. Контролировать мяч, проявлять инициативу, быть атакующей командой - это те аспекты, которые определяют мою игру.

В своих игроках я всегда хочу видеть смелость, желание улучшить игру. Нелегко просить игрока улучшить свой стиль игры, но я хочу, чтобы у игроков хватало смелости проявлять инициативу. Нужно применять на практике наступательную тактику и всегда владеть мячом. Это то, что я хочу от своей команды.