«Динамо» провело первую тренировку на сборе в Австрии

«Динамо» провело первую тренировку на сборах в Австрии. Занятие носило втягивающий характер, футболисты почти не работали с мячом.

Главный тренер «Динамо» перед началом тренировки поприветствовал новичка команды .

Провели первую тренировку на австрийской земле 🇦🇹💪 перед её началом Дмитрий Хохлов представил команде и поприветствовал в #Динамо новичка Заурбека Плиева🤝Само занятие носило втягивающий характер и на нём почти не было мячей ⚽️ А вот побегать ребятам пришлось🏃‍♂️ pic.twitter.com/dL41QKGiL2