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«Динамо» провело первую тренировку на сборе в Австрии

сегодня, 21:44

«Динамо» провело первую тренировку на сборах в Австрии. Занятие носило втягивающий характер, футболисты почти не работали с мячом.

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов перед началом тренировки поприветствовал новичка команды Заурбека Плиева.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   176 / 753
сегодня в 23:19
успехов в тренировочном процессе !!!
Brutalny
Brutalny
   161 / 753
сегодня в 21:50
Побольше новостей о Динамо и подробнее, от подъема до отбоя.
cska plus
cska plus
   25 / 753
сегодня в 21:50
Удачи динамикам!
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