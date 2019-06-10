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«Краснодар» вышел из отпуска

сегодня, 11:49

«Краснодар» вышел из отпуска, и сегодня утром команда собралась на базе, где приступила к прохождению традиционного медицинского обследования.

Сегодня вечером у «быков» запланирована первая тренировка. 

На домашнем сборе игроки будут работать на своей базе в сокращенном составе, так как более десяти футболистов отправились в свои национальные сборные, одна часть из них присоединится к команде в начале следующей недели, вторая начнет подготовку к старту сезона со второго сбора, который пройдет в Австрии.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Краснодар» занял третье место в таблице.

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