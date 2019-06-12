«Ювентус» предлагал Гвардиоле 20 млн евро за сезон. Хосеп отказался

сегодня, 11:07

Согласно информации источника, «Ювентус» настолько хотел видеть у руля команды, что предложил ему зарплату свыше 20 млн евро в год. Тренер «Манчестер Сити» отклонил это предложение.

Гвардиола, выигравший АПЛ во второй раз подряд, желает продолжить работать с «горожанами» и победить с клубом в Лиге чемпионов.

Ожидается, что в ближайшие дни наставником «Ювентуса» станет Маурицио Сарри.