«Ювентус» предлагал Гвардиоле 20 млн евро за сезон. Хосеп отказался

Согласно информации источника, «Ювентус» настолько хотел видеть Хосепа Гвардиолу у руля команды, что предложил ему зарплату свыше 20 млн евро в год. Тренер «Манчестер Сити» отклонил это предложение.
Гвардиола, выигравший АПЛ во второй раз подряд, желает продолжить работать с «горожанами» и победить с клубом в Лиге чемпионов.
Ожидается, что в ближайшие дни наставником «Ювентуса» станет Маурицио Сарри.
А "Юве" - акционерная компания, они за каждый цент перед инвесторами отчитываются))
А "Юве" - акционерная компания, они за каждый цент перед инвесторами отчитываются))