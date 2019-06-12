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«Ювентус» предлагал Гвардиоле 20 млн евро за сезон. Хосеп отказался

сегодня, 11:07

Согласно информации источника, «Ювентус» настолько хотел видеть Хосепа Гвардиолу у руля команды, что предложил ему зарплату свыше 20 млн евро в год. Тренер «Манчестер Сити» отклонил это предложение.

Гвардиола, выигравший АПЛ во второй раз подряд, желает продолжить работать с «горожанами» и победить с клубом в Лиге чемпионов.

Ожидается, что в ближайшие дни наставником «Ювентуса» станет Маурицио Сарри.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   16 / 759
сегодня в 13:08
Уважуха! Не зашкварился!!!
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 759
сегодня в 12:46
Для Гвардиолы не деньги важное. Вызов главное очередной.
particular
particular
   8 / 759
сегодня в 12:39
Иногда, запредельные хотелки, наталкиваются на прагматизм и многоходовый расчёт...
El Dassory
El Dassory
сегодня в 12:38
Не захотел пачкать своё имя околофутбольной, закулисной игрой Ювентуса.
Ruslik1982
Ruslik1982
   29 / 759
сегодня в 12:37
наверное Гвардиолу не устроил бюджет Ювентуса на судей в ЛЧ
dino-hsv
dino-hsv
   93 / 759
сегодня в 12:22
я скорее поверю, что гвардиола хочет выиграть третью апл, чем лигу чемпионов
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 12:11
За 20 лучше купить хорошего молодого игрока , чем предлагать такие деньги этому Пэпу!! Вся его тренерская деятельность - это покупать и покупать дорогих игроков, снова требовать покупки новых И так далее! Он не нужен нам даже бесплатно!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Bеликий Князь
   19 / 759
сегодня в 12:06
Кому нужен этот шарлатан? Ему и 3 копейки много.
С другой стороны, Сарри вряд ли лучше
Wizard 10
Wizard 10
   501 / 759
сегодня в 12:05
Ну это был бы шаг назад. А то и два.
dimagas1
dimagas1 ответил Так Себе Аналитик
   70 / 759
сегодня в 12:03
МС может себе позволить, деньги для владельцев ничто, любая проблема решается очередным липовым контрактом с очередной компанией семьи Мансура или подписанием за бесплатно Ляпорта, а УЕФА в очередной раз спрячет голову в песок и отвернется)) А "Юве" - акционерная компания, они за каждый цент перед инвесторами отчитываются))
На счет Ляпорта это скорее схематоз Ателетика они так же продали Кепу и Бакамбу.
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   109 / 759
сегодня в 11:56
Кому нужен этот шарлатан? Ему и 3 копейки много.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dimagas1
   19 / 759
сегодня в 11:54
Ювентус тоже тратит по 200 млн в год. Бабло у них есть,правда они умнее иногда вкладывают и редко игроки у них не заигрывают.
МС может себе позволить, деньги для владельцев ничто, любая проблема решается очередным липовым контрактом с очередной компанией семьи Мансура или подписанием за бесплатно Ляпорта, а УЕФА в очередной раз спрячет голову в песок и отвернется))

А "Юве" - акционерная компания, они за каждый цент перед инвесторами отчитываются))
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
   694 / 759
сегодня в 11:49
хорошо, я перестал за них болеть аккурат в 10-м году.. такая безпринципность..
амурец
амурец
   108 / 759
сегодня в 11:48
Ювентус даже не представляет как им повезло
dimagas1
dimagas1 ответил Так Себе Аналитик
   70 / 759
сегодня в 11:40
Пафос этой новости не очень понятен, учитывая, что, по мнению большинства источников, зарплата Пепа в МС и так составляет 20 миллионов евро за сезон, а финансовые возможности МС по части трансферов несравнимы.
Ювентус тоже тратит по 200 млн в год. Бабло у них есть,правда они умнее иногда вкладывают и редко игроки у них не заигрывают.
VasyaOblomov
VasyaOblomov
   113 / 759
сегодня в 11:36
Переоценный хосеп
starche
starche
   304 / 759
сегодня в 11:23
Уважуха, это не кристина.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   19 / 759
сегодня в 11:20
Пафос этой новости не очень понятен, учитывая, что, по мнению большинства источников, зарплата Пепа в МС и так составляет 20 миллионов евро за сезон, а финансовые возможности МС по части трансферов несравнимы.
ОПС
ОПС
   146 / 759
сегодня в 11:12
Его право.
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