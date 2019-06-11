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Зорро для «Ромы»

вчера, 17:48

Год назад он отказал «Зениту», чтобы сейчас возглавить «Рому». «Соккер.ру» - о римских «волках» и их новом главном тренер – Паулу Фонсеке. 

Как «Рома» лишилась тренера?

В начале марта, не дожидаясь окончания сезона, «Рома» произвела решительные перестановки в спортивном направлении, освободив от занимаемых должностей главного тренера Эусебио Ди Франческо и спортивного директора Рамона Мончи. В прошлом сезоне эта связка помогла «волкам» войти в четверку сильнейших клубов Европы, но следующий сезон получился не таким успешным: вылет из ЛЧ на стадии 1/8 финала и промежуточная позиция вне первой четверки Серии A. Впрочем, на момент увольнения тренера и менеджера «Рома» отставала от зоны Лиги чемпионов всего лишь на три очка. 

Падающее знамя подхватил болельщик «Ромы» Клаудио Раньери, который знал, что идет в родной клуб на короткий срок, хотя, если бы ему чудом удалось затащить «волков» в Лигу чемпионов – как знать. Однако «Рома» финишировала на шестой строчке, осталась без путевки в главный еврокубковый турнир и крепко задумалась о своем будущем. Импульсивный Джеймс Паллотта резво разогнал людей, с которыми клуб добился серьезных результатов, но встал вопрос: а кто заполнит образовавшийся вакуум?

Как «Рома» выбирала нового главного тренера?

После ухода Мончи функции спортивного директора взял на себя его помощник Фредерик Массара, но он был таким же временщиком, как и Раньери. На эту должность сватают Джанлуку Петраку. Он сделал себе имя в «Торино», но о приходе Петраки в клуб пока не объявлено, в то время как главный тренер уже назначен. Возникает логичный вопрос: а кто выбирал тренера? Хорошо, если из тени действовал будущий спортивный директор, ведь в противном случае получается кривое зеркало: новому «директору по футболу» отказали в вопросе выбора главного тренера, хотя все кадры внутри команды – его ведомство. 

Да и в целом выборы «Ромой» «алленаторе» выглядели хаотично. Паллотта обозначил своих фаворитов: Антонио Конте и Джан Пьеро Гасперини. Но в случае с Конте «Рома» опоздала, Антонио уже был в тесном контакте с «Интером», куда и устроился. Гасперини, здраво рассудив, решил не уходить из «Аталанты», которую вывел в Лигу чемпионов. А дальше начался перебор кандидатов: Гаттузо, Михайлович, Де Зерби, Джампаоло, Бьелса… В конце мая приоритетным вариантом для «Ромы» вдруг стал Паулу Фонсека, на тот момент главный тренер донецкого «Шахтера». В итоге, именно с ним и подписан контракт, португальский специалист переезжает из Украины в Италию, для его карьеры это существенный шаг вперед. 

Кто вы, мистер Фонсека?

Фонсека – интереснейший персонаж, если добьется больших успехов на тренерском поприще, однажды его биография станет бестселлером. В жизни Паулу многое необычно, начиная с места рождения: он появился на свет в Мозамбике в семье морского пехотинца и целый год жил в этой стране, пока не переехал с родителями в Португалию, где подрос и увлекся футболом. Серьезным футболистом Фонсека не стал, хотя играл в высшем дивизионе и даже три года был на контракте с «Порту» (ездил по арендам или играл за вторую команду «драконов»), зато Паулу уже в 32 года начал тренировать и, начав с низов, достиг немалых высот, в чем мы сейчас убеждаемся.

При этом на родине Фонсека завоевал только Суперкубок Португалии с «Порту» и Кубок страны с «Брагой», а вот в «Шахтере» стал настоящим «Мистером» и заслужил внимание серьезных клубов. В каждом из трех сезонов у руля «Шахтера» португалец приводил «горняков» к «Золотому дублю»! А еще в Украине Паулу встретил любовь и женился на девушке, которая почти на 20 лет младше его. Познакомились на работе, и роман привел к свадьбе. В марте у пары родился сын Мартин. У Фонсеки есть двое детей от предыдущего брака, но мартовский Мартин прямо сейчас, конечно же, вне конкуренции, если говорить о борьбе за отцовскую любовь.  

Философия Фонсеки – это контроль мяча, агрессивная игра с ярко выраженной инициативой, своими кумирами среди коллег-современников Паулу считает Гвардиолу и Сарри. Кстати, в прошлой Лиге чемпионов он встретился с обоими на групповом этапе: «Наполи» Сарри опередил в турнирной таблице и вышел с «Шахтером» в плей-офф, а после домашней победы над «Манчестер Сити» Гвардиолы пришел на пресс-конференцию в костюме Зорро. Вот такого нескучного тренера подписала «Рома». 

А ведь спрос на Фонсеку был и год назад. Португалец входил в пятерку претендентов на тренерский мостик «Зенита» наравне с Семаком, Сарри, Сампаоли и Гальярдо, кроме того, переговоры с Паулу вел «Вест Хэм». Однако ни берега Невы, ни возможность посмотреть на АПЛ изнутри не привлекли Фонсеку, и он продлил контракт с «Шахтером» на два года. В «Рому» португалец захотел перейти, и Ринат Ахметов не стал чинить тренеру препятствий, освободив его от обязанностей по контракту. Теперь в карьере Фонсеки начинается новая интересная глава, но это и новая глава в новейшей истории «Ромы». Будет ли Паулу так же успешен в Риме, как и на последнем месте работы? Это большой-большой вопрос, который сейчас задают себе тифози «Ромы» по всему миру.  

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Рыжая Борода
Рыжая Борода
   302 / 760
вчера в 19:31
В Шахтере у тренера почти идеальные условия, посмотрим что ждёт его в Риме, пусть у Фонсеки всё получится
BadST
BadST
вчера в 18:57
"для его карьеры это существенный шаг вперед" переход из Браги в Шахту был шаг вперед, а вот переход в Рому - это по большому счёту топтание на месте, тем более без ЛЧ в новом сезоне.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   247 / 760
вчера в 18:57
если Джеко не поменяют на толкового напа, то о четвёрке могут ни мечтать.
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