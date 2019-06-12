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Стало известно, почему у «Арсенала» 5 игр подряд с грандами в РПЛ

сегодня, 11:18

Член учёного совета Высшей школы экономики Дмитрий Дагаев, который принимал участие в составлении календаря РПЛ на сезон-2019/20 рассказал, почему «Арсенал» сыграет пять матчей с топ-клубами подряд.

В период с 3 ноября по 8 декабря тульский клуб поочерёдно встретится со «Спартаком», «Зенитом», «Краснодаром», ЦСКА и «Локомотивом». 

Тут вопрос компромисса. «Арсенал» стартует в еврокубках, и для повышения вероятности успешного прохождения квалификации им желательно было не играть с топ-клубом перед матчем в Лиге Европы. По сути, из-за этого та серия и случится. Тут надо выбрать что-то одно: преференции евробойцам или равномерное распределение матчей с топ-клубами для всех команд. 

Понятно, что в Англии ничего подобного не учитывают. Если мы последуем их путём, это существенно поможет календарю. Но РПЛ хочет увеличить вероятность успешного выступления наших клубов. Если сложных матчей перед Лигой Европы будет меньше, наверное, это может сыграть в плюс.

Ранее сообщалось, что РПЛ отнесла Санкт-Петербург к «южным» городам при составлении календаря.

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Все комментарии
Robbaggio
Robbaggio
   643 / 759
сегодня в 13:09
5 игр подряд с грандами? Да в РПЛ хотя бы и одного-то гранда нет
Brutalny
Brutalny
   151 / 759
сегодня в 12:39
Со спартаком перед ЛЕ разве что в качестве Чертаново размяться.
Averoniy
Averoniy
   42 / 759
сегодня в 12:32
Арсенал имел этот спартак и до участия в ЛЕ, какой же он сильнейший?
Аксинья
Аксинья
   65 / 759
сегодня в 12:32
Не с грандами а с кабинетными...
Cimonn
Cimonn
   53 / 759
сегодня в 12:31
Спартак вряд ли кто нормальный к топ-клубу может отнести.
Ruslik1982
Ruslik1982
   29 / 759
сегодня в 12:29
я бы наоборот матчи с Зенитом и ЦСКА поставил перед ЛЕ, чтобы футболисты Арсенала почувствовали в себе силы и уверенность, разгромив эти бездарные команды
dino-hsv
dino-hsv ответил Так Себе Аналитик
   93 / 759
сегодня в 12:27
Четыре матча с топ-клубами и один с посредственным середняком тогда уж. Но я согласен, что и матч со "Спартаком" перед ЛЕ не будет полезен, чему там может научить эта футбольная Саша Грей или Миа Халифа "Арсенал"?
одна в игры играть, другая готовить. они же теперь стримершы на твиче :)
sergey08
sergey08 ответил дурман
   137 / 759
сегодня в 12:10
Топ клубы🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
гранды, ёпт
Байкал-38
Байкал-38
   16 / 759
сегодня в 12:01
В принципе логично.
дурман
дурман
   396 / 759
сегодня в 11:59
Топ клубы🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   19 / 759
сегодня в 11:45
Четыре матча с топ-клубами и один с посредственным середняком тогда уж.

Но я согласен, что и матч со "Спартаком" перед ЛЕ не будет полезен, чему там может научить эта футбольная Саша Грей или Миа Халифа "Арсенал"?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   471 / 759
сегодня в 11:28
Перемудрили.
cska plus
cska plus
   26 / 759
сегодня в 11:27
С четырьмя, спартак к топ клубам не относится.
kotmyshka
kotmyshka
   99 / 759
сегодня в 11:24
сложный выбор
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