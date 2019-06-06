Дерби ЦСКА - «Спартак» в сезоне-2019/20 пройдет во второй половине августа

сегодня, 14:49

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что первая встреча между «армейцами» и «Спартаком» в новом сезоне РПЛ пройдет во второй половине августа на «Открытие Арене»

Дерби «Спартак» - ЦСКА состоится во второй половине августа. Хозяином будет «Спартак».

В пресс-службе РПЛ также сообщили, что презентация календаря на следующий сезон состоится сегодня вечером.