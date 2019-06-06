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Дерби ЦСКА - «Спартак» в сезоне-2019/20 пройдет во второй половине августа

сегодня, 14:49

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что первая встреча между «армейцами» и «Спартаком» в новом сезоне РПЛ пройдет во второй половине августа на «Открытие Арене»

Дерби «Спартак» - ЦСКА состоится во второй половине августа. Хозяином будет «Спартак».

В пресс-службе РПЛ также сообщили, что презентация календаря на следующий сезон состоится сегодня вечером.

Проект календаря был согласован на заседании общего собрания Премьер-Лиги и вынесен на утверждение исполкома Российского футбольного союза. Презентация календаря состоится на телеканале «Матч ТВ» 6 июня в 23:40.

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Все комментарии
FILL3286
FILL3286 ответил Footbolista
   15 / 813
сегодня в 15:26
Отгрузят Ихоряну трешку как обычно...
Снова ДОМ игорю пробьем!! ХА ХА ХА ХА
drug01
drug01
   64 / 813
сегодня в 15:25
Надо заказывать билеты!
Footbolista
Footbolista
   17 / 813
сегодня в 15:21
Отгрузят Ихоряну трешку как обычно...
Valeleo
Valeleo
   275 / 813
сегодня в 15:15
С этого матча начнется непростой путь свиней в пердив.
Легенда тарасовки
Легенда тарасовки
   93 / 813
сегодня в 14:57
Опять хряки шарфопад и бегство с открывалки устроят.
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