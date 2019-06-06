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Стал известен календарь 1-го тура РПЛ

сегодня, 19:22

Обнародовано расписание 1-го тура чемпионата России следующего сезона. Матчи запланированы на 14 июля.

Действующий чемпион страны «Зенит» на старте сезона примет у себя дома новичка лиги - «Тамбов».

«Зенит» – «Тамбов»

«Спартак» – «Сочи»

«Ростов» – «Оренбург»

«Локомотив» – «Рубин»

«Ахмат» – «Краснодар»

«Арсенал» – «Динамо»

«Крылья Советов» – ЦСКА

«Урал» – «Уфа»

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Все комментарии
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   449 / 813
сегодня в 20:40
Свиньям несказанно повезло быть униженными Сочи.
Jum13
Jum13
   50 / 813
сегодня в 20:31
Федун напрягся - непредвиденные расходы
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Akvarel
   263 / 813
сегодня в 20:11
А ты за свиней пойдешь болеть, как обычно, тебя свои не уважают ни грамма.
А тебя Славнов кто-нибудь уважает, кроме твоих сотен клонов?
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   263 / 813
сегодня в 20:10
Миллер уже в третий раз подряд купил вонючим самого слабого соперника в первом туре
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   67 / 813
сегодня в 20:10
Зениту подарили право первой ночи). Монстр для приличия мог бы первую игру сыграть в гостях.Локо тоже получает фору с обескровленным Рубином. ЦСКа скромничает типа, но кто соперник? Клуб Божевича. Невольно вспоминаешь позапрошлый сезон его в Арсенале, когда в матче с конями тренер поставил, в предпоследнем туре по-моему, зеленого вратаря. Да и впрошедшем чемпионате, эти же кони, пронеслись галопом уже по крылышкам, этого же Божевича. Возможно будет ничья). Ахмат с Краснодаром можно было развести. Два южных клуба. Первые матчи можно было поставить в гостях. Спартак. Ну, Спартак непредсказуем). Чисто мое мнение. На вкус и свет товарища нет?).
pomor45
pomor45
   296 / 813
сегодня в 20:05
Ваня лучший скатился до такого низкопробного тролля, что даже Филл отдыхает.
Конь 666
Конь 666
   581 / 813
сегодня в 19:54
Самара летом - это замечательно!
parallels
parallels
   2 / 813
сегодня в 19:52
хряки сразу подтвердят свой класс и пропустят не меньше 3х!
Alvish
Alvish
   68 / 813
сегодня в 19:51
Стыдно за свиней, они даже Сочи проиграют на своей оплевашке.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил PATRIOT1965
   210 / 813
сегодня в 19:50
Ай да сукины дети,ай молодцы кого поставили в соперники лидерам).Да это ладно,привыкли уже,но зачем две южные команды Ахмат и Краснодар играют летом на юге,Вы могли бы отправить их в гости к сибирякам,вот этого я не понимаю.
а они вообще стараюстя зеркалить прошлый календарь
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   210 / 813
сегодня в 19:49
опять мы в Туле?
Крылья с ЦСКА опять
Зенит вновь против новичка....кажется. шибко то и не парятся составители эти...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   149 / 813
сегодня в 19:47
Ай да сукины дети,ай молодцы кого поставили в соперники лидерам).Да это ладно,привыкли уже,но зачем две южные команды Ахмат и Краснодар играют летом на юге,Вы могли бы отправить их в гости к сибирякам,вот этого я не понимаю.
FILL3286
FILL3286
   15 / 813
сегодня в 19:47
стыдно за зенит всем и всегда
НЫТЬ
Akvarel
Akvarel ответил Ваня лучший
   79 / 813
сегодня в 19:41
Как газонаполненные встрепенулись.. В первом же туре могут уже первое очко взять. Юрок Жирков договорится с земляка и и они ничеечку подарят проекту
А ты за свиней пойдешь болеть, как обычно, тебя свои не уважают ни грамма.
КЭТиК
КЭТиК
   82 / 813
сегодня в 19:38
Новичков под раздачу!
Ваня лучший
Ваня лучший
   123 / 813
сегодня в 19:35
Как газонаполненные встрепенулись.. В первом же туре могут уже первое очко взять. Юрок Жирков договорится с земляка и и они ничеечку подарят проекту
Павел Амурский
Павел Амурский
   130 / 813
сегодня в 19:32
Чемпионат будто и не заканчивался.
drug01
drug01
   66 / 813
сегодня в 19:30
Ждём первые очки
Волгодон № 2
Волгодон № 2
сегодня в 19:30
Первый тур уже через неделю?
)))))))))))))))))))
Легенда тарасовки
Легенда тарасовки
   44 / 813
сегодня в 19:29
Сочи нормально фартануло. В первом же туре может первую победу дебютант одержать, если не Лапочкин свистеть будет.
No pupsiks
No pupsiks ответил Ваня лучший
   108 / 813
сегодня в 19:29
Наверное все таки 14 июля первый тур. И как обычно Зениту режим наибольшего благоприятствования. А почему бы в Тамбове или Саранске не сделать людям праздник Открытие сезона? Но у РФС свои порядки. ДЮКОВ.....
А ЦСКА никак стыдно на своей унитаз-арене сезон открывать?
Ваня лучший
Ваня лучший
   123 / 813
сегодня в 19:26
Наверное все таки 14 июля первый тур. И как обычно Зениту режим наибольшего благоприятствования. А почему бы в Тамбове или Саранске не сделать людям праздник Открытие сезона? Но у РФС свои порядки. ДЮКОВ.....
Байкал-38.
Байкал-38.
   34 / 813
сегодня в 19:24
А календарь первенства Махачкалы будет?
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