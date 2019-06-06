Стал известен календарь 1-го тура РПЛ

Обнародовано расписание 1-го тура чемпионата России следующего сезона. Матчи запланированы на 14 июля.
Действующий чемпион страны «Зенит» на старте сезона примет у себя дома новичка лиги - «Тамбов».
«Зенит» – «Тамбов»
«Спартак» – «Сочи»
«Ростов» – «Оренбург»
«Локомотив» – «Рубин»
«Ахмат» – «Краснодар»
«Арсенал» – «Динамо»
«Крылья Советов» – ЦСКА
«Урал» – «Уфа»
Крылья с ЦСКА опять
Зенит вновь против новичка....кажется. шибко то и не парятся составители эти...
Крылья с ЦСКА опять
Зенит вновь против новичка....кажется. шибко то и не парятся составители эти...
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