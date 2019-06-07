Опубликован календарь РПЛ сезона-2019/20

Российская Премьер-Лига представила календарь сезона-2019/20 с 1 по 30 туры.
Точные время и дата матчей будут объявлены позже. Отмечается, что каждый клуб вправе поменять только один матч в сезоне кругами с остальными командами.
Ранее стало известно расписание первого тура РПЛ.
Полный календарь чемпионата России сезона-2019/20 можно посмотреть ЗДЕСЬ.
upd: и 1 декабря закрепим их знания очередной пятёркой!!
upd: и 1 декабря закрепим их знания очередной пятёркой!!
Российская премьер-лига (РПЛ) при составлении календаря чемпионата России на сезон-2019/20 исключила в одном туре домашние игры "Оренбурга" и "Крыльев Советов" по причине того, что оренбургский клуб будет принимать соперников на стадионе в Самаре, рассказал спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.
В прошлом сезоне "Оренбург" выступал на стадионе "Газовик". Арена вмещает 7,5 тыс. зрителей.
"Оренбург" не прошел лицензирование стадиона, поэтому клуб выбрал для домашних игр "Самара-Арену", на которой проходили матчи чемпионата мира - 2018. Из-за этого пришлось разводить встречи "Оренбурга" и "Крыльев Советов", - передаёт слова Пышкина ТАСС.
Ахахахах, расширение лиги, вот клоуны
Российская премьер-лига (РПЛ) при составлении календаря чемпионата России на сезон-2019/20 исключила в одном туре домашние игры "Оренбурга" и "Крыльев Советов" по причине того, что оренбургский клуб будет принимать соперников на стадионе в Самаре, рассказал спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.
В прошлом сезоне "Оренбург" выступал на стадионе "Газовик". Арена вмещает 7,5 тыс. зрителей.
"Оренбург" не прошел лицензирование стадиона, поэтому клуб выбрал для домашних игр "Самара-Арену", на которой проходили матчи чемпионата мира - 2018. Из-за этого пришлось разводить встречи "Оренбурга" и "Крыльев Советов", - передаёт слова Пышкина ТАСС.
Ахахахах, расширение лиги, вот клоуны