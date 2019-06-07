Опубликован календарь РПЛ сезона-2019/20

сегодня, 01:37

Российская Премьер-Лига представила календарь сезона-2019/20 с 1 по 30 туры.

Точные время и дата матчей будут объявлены позже. Отмечается, что каждый клуб вправе поменять только один матч в сезоне кругами с остальными командами.

Ранее стало известно расписание первого тура РПЛ .

Полный календарь чемпионата России сезона-2019/20 можно посмотреть ЗДЕСЬ.