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Опубликован календарь РПЛ сезона-2019/20

сегодня, 01:37

Российская Премьер-Лига представила календарь сезона-2019/20 с 1 по 30 туры.

Точные время и дата матчей будут объявлены позже. Отмечается, что каждый клуб вправе поменять только один матч в сезоне кругами с остальными командами.

Ранее стало известно расписание первого тура РПЛ.

Полный календарь чемпионата России сезона-2019/20 можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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Все комментарии
parallels
parallels
   1 / 816
сегодня в 02:39
1 сентября надерём тарасовских школьников!
upd: и 1 декабря закрепим их знания очередной пятёркой!!
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
   631 / 816
сегодня в 02:00
Мне он не интересен!
nba05
nba05
   434 / 816
сегодня в 01:41
"Оренбург" будет проводить домашние матчи РПЛ на стадионе "Самара-Арена".

Российская премьер-лига (РПЛ) при составлении календаря чемпионата России на сезон-2019/20 исключила в одном туре домашние игры "Оренбурга" и "Крыльев Советов" по причине того, что оренбургский клуб будет принимать соперников на стадионе в Самаре, рассказал спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.

В прошлом сезоне "Оренбург" выступал на стадионе "Газовик". Арена вмещает 7,5 тыс. зрителей.

"Оренбург" не прошел лицензирование стадиона, поэтому клуб выбрал для домашних игр "Самара-Арену", на которой проходили матчи чемпионата мира - 2018. Из-за этого пришлось разводить встречи "Оренбурга" и "Крыльев Советов", - передаёт слова Пышкина ТАСС.





Ахахахах, расширение лиги, вот клоуны
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