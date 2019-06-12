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РПЛ отнесла Санкт-Петербург к «южным» городам при составлении календаря

сегодня, 11:00

Член учёного совета Высшей школы экономики Дмитрий Дагаев, который принимал участие в составлении календаря РПЛ на сезон-2019/20, рассказал о разделении городов на «северные» и «южные».

Зимними турами мы решили считать 18-й, 19-й и 20-й. Специально для них мы выделили условно «южные» и «северные» города. К «южным» мы отнесли команды из Сочи, Грозного, Краснодара и Санкт-Петербурга. Петербург попал в этот список из-за крыши на стадионе. Ростов не попал сюда, потому что у нас была квота из четырёх «южных» городов. Мы не могли зафиксировать больше команд, играющих дома на протяжении трёх туров. Это очень тяжёлые ограничения для календаря.

Уфа, Оренбург, Екатеринбург и Казань попали в категорию северных. Почему Казань? Мы опирались на опыт РПЛ. Однозначного ответа здесь быть не может. В один год мороз может ударить в Москве, в другой год — в Казани. Для нас главным критерием было пожелание Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Akvarel
Akvarel
   24 / 759
сегодня в 12:34
В РФС с географией не идеально, когда касается футбола, когда касается своих дач, то они юг от севера отличают прекрасно.
Ruslik1982
Ruslik1982
   29 / 759
сегодня в 12:30
Москву тогда относите к северо-кавказским
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   12 / 759
сегодня в 12:19
Над крышей на стадионе в Санкт-Петербурге раньше смеялась вся Москва, теперь и сам Питер к южным городам причислили, оправить бы весь РФС на берег Балтийского моря на все лето загорать, а кое-кого и зимой.
No pupsiks
No pupsiks
   6 / 759
сегодня в 12:16
Типично бюрократическое мышление, иначе отключат свет и газ.
PrizraK27
PrizraK27
   489 / 759
сегодня в 12:03
Что за сброд набрали в РПЛ что они Южный город от северного не отличают? Проверьте их у врачей!
mangoх12
mangoх12
   55 / 759
сегодня в 11:59
Екатеринбург самый восточный , далее уже вольются в чемпионат Китая
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   19 / 759
сегодня в 11:06
К «южным» мы отнесли команды из Сочи, Грозного, Краснодара и Санкт-Петербурга. Петербург попал в этот список из-за крыши на стадионе. Ростов не попал сюда, потому что у нас была квота из четырёх «южных» городов.

А почему не попал именно "Ростов"? Потому, что Рамзанчику, Ротенбергу, Галицкому и Миллеру трудно отказать?)
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