РПЛ отнесла Санкт-Петербург к «южным» городам при составлении календаря

Член учёного совета Высшей школы экономики Дмитрий Дагаев, который принимал участие в составлении календаря РПЛ на сезон-2019/20, рассказал о разделении городов на «северные» и «южные».

Зимними турами мы решили считать 18-й, 19-й и 20-й. Специально для них мы выделили условно «южные» и «северные» города. К «южным» мы отнесли команды из Сочи, Грозного, Краснодара и Санкт-Петербурга. Петербург попал в этот список из-за крыши на стадионе. Ростов не попал сюда, потому что у нас была квота из четырёх «южных» городов. Мы не могли зафиксировать больше команд, играющих дома на протяжении трёх туров. Это очень тяжёлые ограничения для календаря.