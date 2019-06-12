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Расписание первого тура АПЛ раньше времени попало в Интернет

сегодня, 11:57

В четверг утром должен быть официально объявлен календарь следующего сезона английской Премьер-Лиги, однако расписание матчей первого тура уже просочилось в Сеть.

Напомним, в следующем сезоне элитный дивизион представят вышедшие из Чемпионшипа «Норвич», «Шеффилд Юнайтед» и «Астон Вилла».

10 августа

«Тоттенхэм» - «Норвич»

«Борнмут» - «Шеффилд Юнайтед»

«Кристал Пэлас» - «Арсенал»

«Эвертон» - «Ньюкасл»

«Саутгемптон» - «Челси»

«Уотфорд» - «Вест Хэм»

«Бернли» - «Ливерпуль»

11 августа

«Астон Вилла» - «Лестер»

«Манчестер Юнайтед» - «Брайтон»

12 августа

«Вулверхэмптон» - «Манчестер Сити»

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