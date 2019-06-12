Расписание первого тура АПЛ раньше времени попало в Интернет

В четверг утром должен быть официально объявлен календарь следующего сезона английской Премьер-Лиги, однако расписание матчей первого тура уже просочилось в Сеть.
Напомним, в следующем сезоне элитный дивизион представят вышедшие из Чемпионшипа «Норвич», «Шеффилд Юнайтед» и «Астон Вилла».
10 августа
«Тоттенхэм» - «Норвич»
«Борнмут» - «Шеффилд Юнайтед»
«Кристал Пэлас» - «Арсенал»
«Эвертон» - «Ньюкасл»
«Саутгемптон» - «Челси»
«Уотфорд» - «Вест Хэм»
«Бернли» - «Ливерпуль»
11 августа
«Астон Вилла» - «Лестер»
«Манчестер Юнайтед» - «Брайтон»
12 августа
«Вулверхэмптон» - «Манчестер Сити»