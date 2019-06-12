СМИ: Лунёв устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв угодил в скандал.
Как сообщает источник, вратарь в нетрезвом состоянии устроил скандал у стойки регистрации аэропорта Внуково, когда хотел вылететь в Санкт-Петербург.
Инцидент произошел сегодня в 11 часов дня. Лунёв был задержан полицией и доставлен в отделение. Было проведено медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови игрока — 0,77 промилле.
В отношении футболиста был составлен протокол о мелком хулиганстве.
Позднее «Зенит» сообщил, что инцидент полностью исчерпан.
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