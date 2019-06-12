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СМИ: Лунёв устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково

сегодня, 18:23

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв угодил в скандал.

Как сообщает источник, вратарь в нетрезвом состоянии устроил скандал у стойки регистрации аэропорта Внуково, когда хотел вылететь в Санкт-Петербург. 

Инцидент произошел сегодня в 11 часов дня. Лунёв был задержан полицией и доставлен в отделение. Было проведено медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови игрока — 0,77 промилле.

В отношении футболиста был составлен протокол о мелком хулиганстве. 

Позднее «Зенит» сообщил, что инцидент полностью исчерпан

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Все комментарии
kingoffam
kingoffam
   529 / 753
сегодня в 19:13
Чему удивляться?Все,кто приходит к бомжам,становятся свиньями.
дурман
дурман
   383 / 753
сегодня в 19:10
Культурная столица говорили они
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   312 / 753
сегодня в 19:05
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       97 / 753
    сегодня в 19:05
    Позор. Болельщику российского футбола невероятно, бесконечно стыдно за Зенит. Невольно вспомнил воспоминания Риксена, пьяный кутеж Аршавина и Ко по ночному Питеру и понял, что Зенит болен. Хронически болен..).
    lobsterdam
    lobsterdam
       390 / 753
    сегодня в 19:04
    третий фигурант нарисовался к уже имеющимся двум...
    морозз
    морозз
       71 / 753
    сегодня в 19:01
    Слишком много понтов у футболистов получавших огромные деньги! Судьба Кокорина и Мамаева не является суровым предупреждением для некоторой породы футболистов сходящихся по пьянке с ума от беспредельного бабла! Футболисты Питера впереди планеты всей!
    Footbolista
    Footbolista ответил Ангел неБесГрешен
       4 / 753
    сегодня в 19:01
    Игорян не пойдет...Игнашевича нет, орать не на кого...на Джикию наорешь в табло получишь...
    Gessenschaft
    Gessenschaft
       268 / 753
    сегодня в 19:00
    БУЗИЛ ЛУНЕВ, А СТЫДНО ПОЧЕМУ-ТО ЗА СПАРТАК...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       33 / 753
    сегодня в 18:58
    Хоть не попадай в Москву после сборной. Они там спецом провокации устраивают, штоле?
    Летел бы прямо из Нижнего в Питер...
    Если правда, то стыдно за Лунева.
    Усатый вызовет легенду 43...
    Ко Чегара
    Ко Чегара
       626 / 753
    сегодня в 18:58
    В очередной раз стыдно за зенит.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил Gruznoff
       109 / 753
    сегодня в 18:57
    Так Спартак Народная же команда поэтому и прощается. А бомжевик это бомжевик...))) 😁 их в Кутузку... 😁. Там им место.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       25 / 753
    сегодня в 18:57
    Вообще виноват в подобном тараканище.
    Поставил на места отечественных специалистов дешёвых гастарбайтеров, остаётся только с горя пивка пригубить.
    Брулин
    Брулин
       346 / 753
    сегодня в 18:56
    в ФК "БУТЫРКА" вакантна позиция голкипера. welcome
    борька
    борька
       158 / 753
    сегодня в 18:55
    Посадят парня в Сизо, уже обьявили в розыск!
    Footbolista
    Footbolista ответил ПерекатиПоле
       4 / 753
    сегодня в 18:54
    Ну уж если трезвый устраивает пьяный дебош...это уже клиника...или симуляция)...наверняка у Смольникова научился...
    Союзник противников
    Союзник противников ответил ПерекатиПоле
       60 / 753
    сегодня в 18:53
    Что бы устроить пьяный дебош, нужно быть пьяным. 0,77 промилле у нас пол страны каждый день пребывает. Это 2 бутылки пива.
    А я то думал,что это пьяный дебош,а оказывается это просто трезвый дебош...Замечательно!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       109 / 753
    сегодня в 18:53
    Яблоко от Блони не далеко падает. Продолжение Кокоши...)), 😁 Бомжевик он и есть Бомжевик)) 😁😁😁
    Союзник противников
    Союзник противников
       60 / 753
    сегодня в 18:52
    Очередное свидетельство неблагополучной атмосферы в питерском клубе.Причины понятны :Вседозволенность и массовая поддержка предыдущего "героя"в разных слоях газовой атмосферы.
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       16 / 753
    сегодня в 18:51
    Akvarel
    Akvarel
       31 / 753
    сегодня в 18:50
    Свиньи как оживились, знакомая тема. Бани, попойки, девочки, мальчики.
    Дармштадище-Ингольштадище
    Дармштадище-Ингольштадище ответил МапС
       510 / 753
    сегодня в 18:50
    Наслушался Шнура по-ходу. Что скажет по этому поводу Боярский?
    этот старый алкаш сам ищет где нажраться в стельку и рухнуть мордой в лужу
    спартак 1987
    спартак 1987 ответил parallels
       277 / 753
    сегодня в 18:49
    представляешь, Стас пожал всем руки и поблагодарил игроков за две победы сборной России. все футболисты которые выложились по полной в этих матчах устало побрели домой, а Лунёв со спортивной сумкой на плече побежал в пятёрочку😂🤣😂 свобода! отпуск!!! БУ-ГА-ГА
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       25 / 753
    сегодня в 18:49
    Что бы устроить пьяный дебош, нужно быть пьяным. 0,77 промилле у нас пол страны каждый день пребывает. Это 2 бутылки пива.
    ermak6848
    ermak6848
       150 / 753
    сегодня в 18:48
    поди у бакланов на болоте зацвела..голубика...вот дурь ударила в головушку...
    Footbolista
    Footbolista
       4 / 753
    сегодня в 18:47
    ОПГ зенит во всей красе...стыдобища...один сидит...второй на подходе...
    Lu4nik
    Lu4nik ответил TEREK_FOREVER
       753 / 753
    сегодня в 18:47
    Бухаров-2.
    вот мне тоже Бухаров вспомнился
    Sergey Z
    Sergey Z
       234 / 753
    сегодня в 18:46
    Простите "бомжа" и "лучшего" голкипера!
    Vadik
    Vadik
       406 / 753
    сегодня в 18:45
    Позор! Лавры Кокорина покоя не дают?
    EAGuar As
    EAGuar As ответил порт
       144 / 753
    сегодня в 18:45
    Не знаю как у вас , а в Туле только с 14:00 продают .
    parallels
    parallels
       2 / 753
    сегодня в 18:42
    очевидно, что это всё из-за происков спартака. ведь не случайно всё произошло в москве. хряки хотели заполучить вратаря сборной, подкараулили, когда он будет один, хотели контракт подсунуть. но лунёв всё просёк и предпочёл симулировать опьянение и сидеть в безопасности в полиции, пока руководство не вытащит. хряки же тем временем не теряют надежды заполучить вратаря сборной, и переключились на "план Б" 😂
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