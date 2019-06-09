Модель — об изнасиловании: «Неймар — наркоман, ему место в тюрьме»

СМИ обнародовали отрывки из переписки модели Нажилы Триндади, которая обвинила нападающего ПСЖ Неймара в изнасиловании, с адвокатом вскоре после произошедшего.
Он ударил меня и даже сфотографировал мою избитую задницу. Должно быть, похвастаться перед друзьями. Он избил и изнасиловал меня. Неймар был пьяным и обкуренным, он сам говорит об этом в сообщениях.
Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму. Нет никаких условий, по которым Неймар может оставаться в обществе, поскольку он является для него угрозой.
Какого лешего тогда, это называется изнасилованием.
Если бы Неймар её в парке поймал и совершил с ней половой акт, вот это изнасилование. А то что она предъявляет, это полная лажа.
Какого лешего тогда, это называется изнасилованием.
Если бы Неймар её в парке поймал и совершил с ней половой акт, вот это изнасилование. А то что она предъявляет, это полная лажа.
Но не исключено,что женщина врет.
Но не исключено,что женщина врет.
я думал раз бразильянка - значит обязательно мулатка
ахха, блин
я думал раз бразильянка - значит обязательно мулатка
ахха, блин