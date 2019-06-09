Модель — об изнасиловании: «Неймар — наркоман, ему место в тюрьме»

СМИ обнародовали отрывки из переписки модели Нажилы Триндади, которая обвинила нападающего ПСЖ Неймара в изнасиловании, с адвокатом вскоре после произошедшего.

Он ударил меня и даже сфотографировал мою избитую задницу. Должно быть, похвастаться перед друзьями. Он избил и изнасиловал меня. Неймар был пьяным и обкуренным, он сам говорит об этом в сообщениях.

Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму. Нет никаких условий, по которым Неймар может оставаться в обществе, поскольку он является для него угрозой.