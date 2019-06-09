ГлавнаяНовости

Модель — об изнасиловании: «Неймар — наркоман, ему место в тюрьме»

сегодня, 14:37

СМИ обнародовали отрывки из переписки модели Нажилы Триндади, которая обвинила нападающего ПСЖ Неймара в изнасиловании, с адвокатом вскоре после произошедшего.

Он ударил меня и даже сфотографировал мою избитую задницу. Должно быть, похвастаться перед друзьями. Он избил и изнасиловал меня. Неймар был пьяным и обкуренным, он сам говорит об этом в сообщениях.

Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму. Нет никаких условий, по которым Неймар может оставаться в обществе, поскольку он является для него угрозой.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, потеряла сознание на допросе
Вчера, 13:17 Комментарии21
СлухиОпубликовано видео с Неймаром и девушкой, обвинившей его в изнасиловании
06 июня ВидеоКомментарии37
СМИ: Неймара обвинили в изнасиловании. Отец отрицает вину игрока
02 июня Комментарии31
Полиция Испании арестовала несколько игроков по подозрению в «договорняках»
28 мая Комментарии12
Чеферин: «Разве болельщики в Баку не заслуживают футбола?»
25 мая Комментарии35
УЕФА предоставлял Мхитаряну гарантии безопасности
21 мая Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
   297 / 762
сегодня в 15:28
Сфотографировать избитый зад можно, если им позируют. Есть видео, на котором она сама лезет к нему, но он её оттолкнул, и тогда она от обиды полезла в драку. Может дальше он и врезал ей, не подумав о подставе.
Notorious P.I.G.
Notorious P.I.G.
   345 / 762
сегодня в 15:25
NGY
NGY
   26 / 762
сегодня в 15:24
Я вообще не понимаю, суть претензии по изнасилованию?! Если она с ним была знакома, давала себе отчет что они уединяются(и это наверное было не раз)со всеми вытекающими из этого последствиями, значит естественно она знала, к чему все идет.

Какого лешего тогда, это называется изнасилованием.

Если бы Неймар её в парке поймал и совершил с ней половой акт, вот это изнасилование. А то что она предъявляет, это полная лажа.
волгoдoн
волгoдoн
   43 / 762
сегодня в 15:20
В Бутырку Неймара!
Но не исключено,что женщина врет.
drug01
drug01
   83 / 762
сегодня в 15:17
Вот так оборот! Нужны деньги.....
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   80 / 762
сегодня в 15:15
Даже по виду 71а.
Alex12357
Alex12357
   288 / 762
сегодня в 15:12
Начинаешь осознавать что сотворила,но ещё не знаешь что будет.
серый1925
серый1925
   426 / 762
сегодня в 15:12
очередная 31ка
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Морозовский
   323 / 762
сегодня в 15:05
Накурись - увидишь!
Да не, чтоб такое увидеть нанюхатся надо походу.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   323 / 762
сегодня в 15:01
А может он и вправду накуреный, изнасиловал ее.
Тага Дага
Тага Дага
   175 / 762
сегодня в 15:01
Если её изнасиловал какой то бомж,она даже об этом не вспомнила...тут деньги,а так девушка красивая, а бы тоже её жахнул....
Морозовский
Морозовский ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   2 / 762
сегодня в 15:00
Интересно увидеть бы Нейиара накуреного)))
Накурись - увидишь!
КЭТиК
КЭТиК
   122 / 762
сегодня в 14:59
Наркоман - серьезное обвинение.
АС35
АС35
   104 / 762
сегодня в 14:52
Всё больше и больше становится Нажил Триндади, ответственности за клевету никакой, только на словах да на бумаге, но урвать кусок жирного пирога шансы большие. Никто и ничто их не остановит, кроме максимального тюремного срока за клевету, но что-то не видно и не слышно, чтобы хотя бы одной из таких, как Триндади, реально угрожала решётка. 21й век, гуманность, толерантность для отъявленных подонков, и нервотрёпка, угроза уголовной ответственности для невиновных. Куда катится мир, мир катится в пропасть.
mihaluch
mihaluch
   44 / 762
сегодня в 14:51
В Бутырку, будет самая сильная команда в мире.
Морозовский
Морозовский
   2 / 762
сегодня в 14:49
Неймара надо в "Зенит" - те посадят.
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   149 / 762
сегодня в 14:48
кстати модель довольно симпотная
я думал раз бразильянка - значит обязательно мулатка
ахха, блин


dimagas1
dimagas1
   105 / 762
сегодня в 14:47
Хотела срубить бабла,у петушка оно есть 100%.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   323 / 762
сегодня в 14:46
Интересно увидеть бы Нейиара накуреного)))
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин
   229 / 762
сегодня в 14:45
она не станет закрывать на это свой шоколадный глаз
minai
minai
   538 / 762
сегодня в 14:42
Совсем распоясался, это возмутительно.
Sunny.
Sunny.
   305 / 762
сегодня в 14:41
а че тогда тусовалась с ним , п-дить таких
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 762
сегодня в 14:38
вот тв.рь
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100