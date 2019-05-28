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Полиция Испании арестовала несколько игроков по подозрению в «договорняках»

сегодня, 11:43

Испанская полиция задержала несколько бывших и действующих футболистов высшего и первого дивизиона Испании. Игроки подозреваются в организации преступной группировки, которая зарабатывала деньги на ставках с помощью договорных матчей.

Среди задержанных: бывший футболист «Реала» и сборной Испании Рауль Браво (как предполагается, глава организации), действующий игрок «Вальядолида» Борха Фернандес, игрок «Хетафе» Самуэль Саис и несколько футболистов из клубов Сегунды. Также арестован президент «Уэски» Агустин Ласаоса и руководитель медицинского штаба клуба Хуан Карлос Галиндо.

Все задержанные обвиняются в принадлежности к преступной организации, коррупции среди частных лиц и отмывании денег. 

В расследовании речь идет о договорных матчах, случившихся в сезонах-2016/17 и 2017/18.

Арест подозреваемых был произведен при содействии Ла Лиги, которая больше года сотрудничала с полицией по этому вопросу.

Ранее скандал с «подозрительным» матчем возник в ПФЛ.

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КЭТиК
КЭТиК
   149 / 829
сегодня в 12:29
Президент Уэски мог договориться только проиграть.
wingback
wingback
   178 / 829
сегодня в 12:13
Все бывшие хряки ,это уж точно...
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   275 / 829
сегодня в 12:00
а что за "договорняки" могут посадить в тюрьму?
11-и метровый
11-и метровый
   18 / 829
сегодня в 11:49
ФК "Свиньи" самый коррупционный и уголовный клуб в стране, можно садить любого.
Albasin
Albasin
   10 / 829
сегодня в 11:47
Когда наших свиней арестуют, Аленичев честно признался, что подарил очки свиньям, что они им нужнее.
Морозовский
Морозовский
   13 / 829
сегодня в 11:47
Я, уж, подумал сначала, что это бакланы лазурные заморские на отдыхе в Испании погоорели!
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