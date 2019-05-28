Полиция Испании арестовала несколько игроков по подозрению в «договорняках»

сегодня, 11:43

Испанская полиция задержала несколько бывших и действующих футболистов высшего и первого дивизиона Испании. Игроки подозреваются в организации преступной группировки, которая зарабатывала деньги на ставках с помощью договорных матчей.

Среди задержанных: бывший футболист «Реала» и сборной Испании (как предполагается, глава организации), действующий игрок «Вальядолида» , игрок «Хетафе» и несколько футболистов из клубов Сегунды. Также арестован президент «Уэски» Агустин Ласаоса и руководитель медицинского штаба клуба Хуан Карлос Галиндо.

Все задержанные обвиняются в принадлежности к преступной организации, коррупции среди частных лиц и отмывании денег.

В расследовании р ечь идет о договорных матчах, случившихся в сезонах-2016/17 и 2017/18.

Арест подозреваемых был произведен при содействии Ла Лиги, которая больше года сотрудничала с полицией по этому вопросу.