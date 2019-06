Опубликовано видео с Неймаром и девушкой, обвинившей его в изнасиловании

В Сети было опубликовано видео, на котором якобы запечатлены нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар и девушка, обвинившая игрока в изнасиловании.

В объектив камеры попала лишь часть комнаты, вероятно, номера отеля. Человек, похожий на Неймара ложится на кровать, следом за ним на неё опускается девушка. Слышен хлопок, после чего парень просит не бить его. Девушка отвечает: «Нет? Ты меня ударишь?»

Происходит короткий обмен репликами, после чего девушка встаёт перед кроватью и спустя несколько секунд наносит молодому человеку несколько ударов рукой со словами: «Я ударю тебя, знаешь, почему? Потому что ты напал на меня».

#Neymar e a acusadora de estupro #Najila:



Barulho de tapa.

Neymar: Não, assim vira paixão.

- Não? Você vai me bater?

Neymar: Não, não gosto.

- Não vai me bater? Não?



Ae ela sai e “mas eu vou te bater, sabe pq? Pq vc me agrediu...”

🤔

#saudadedoqueagentenaoviveuainda pic.twitter.com/c8mBbuwn4x