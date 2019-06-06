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Опубликовано видео с Неймаром и девушкой, обвинившей его в изнасиловании

сегодня, 07:42

В Сети было опубликовано видео, на котором якобы запечатлены нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар и девушка, обвинившая игрока в изнасиловании.

В объектив камеры попала лишь часть комнаты, вероятно, номера отеля. Человек, похожий на Неймара ложится на кровать, следом за ним на неё опускается девушка. Слышен хлопок, после чего парень просит не бить его. Девушка отвечает: «Нет? Ты меня ударишь?»

Происходит короткий обмен репликами, после чего девушка встаёт перед кроватью и спустя несколько секунд наносит молодому человеку несколько ударов рукой со словами: «Я ударю тебя, знаешь, почему? Потому что ты напал на меня».

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Все комментарии
Carradona
Carradona
   287 / 811
сегодня в 09:00
Ибо нekyй. Сам живёт и ведёт себя как ш.люxa вот и окружение такое.
RamonCSKA
RamonCSKA
   252 / 811
сегодня в 09:00
по моему жертва тут неймар, а камеру случайно видимо не выключила
тут её надо осудить за избиение и незаконную съёмку
No problem
No problem
   118 / 811
сегодня в 08:58
Бл***,походу заранее спланированная пастанова.
Эта шкура сама полезла,а потом че то понты делает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   12 / 811
сегодня в 08:55
В наше правосудие этот ролик! Человек 18 следаков месяцев за 6-7 моментально предъявят обвинение. Опыт уже есть...
311
311
   31 / 811
сегодня в 08:52
Раз снимала, значит готовила эту ситуацию! Петух оправдан!)
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   553 / 811
сегодня в 08:41
31а денег срубить захотела.
NGY
NGY
   30 / 811
сегодня в 08:34
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Голливуд и Боливуд отдыхают...!

Уже внатуре, девушки просто обалдели от наглости...
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   354 / 811
сегодня в 08:32
Товарищи, объясните, кто тут кого насиловал?
АС35
АС35
   570 / 811
сегодня в 08:31
нашёл такую же ненормальную как и сам
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 811
сегодня в 08:31
Годный инцест
lobsterdam
lobsterdam
   231 / 811
сегодня в 08:30
"Последнее танго в ПСЖ"... И это у них называется "изнасилованием"!
nikoladolgov
nikoladolgov
   341 / 811
сегодня в 08:23
Так это избиение Неймара ! Проститутку срочно за решетку и ипать ее всем отделением милиции !
112910415
112910415
   95 / 811
сегодня в 08:19
нужна бригада судей, а также ВАР...покадровый просмотр и экспертное заключение
КЭТиК
КЭТиК
   68 / 811
сегодня в 08:16
Придется Неймару раскошелиться.
cska plus
cska plus
   4 / 811
сегодня в 08:10
Если судить по этому ролику то тут всё наоборот, девушке очень хочется, прыгает на него а плакса не может, ломает ей весь кайф и она начинает его дубасить, то есть она чуть было не изнасиловала плаксу.
cevin cigan
cevin cigan
   8 / 811
сегодня в 08:04
Вот это постанова!!! Кто режиссёр- Эйзенштейн? Чистой воды "развод"!!!!!!!!!!Не повезло петушку,ой как не повезло.....
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   173 / 811
сегодня в 08:00
Тут скорее Неймара износиловали.
Dori29
Dori29 ответил Jeck Denielse
сегодня в 07:57
Мне одному показалось что в конце своей тирады девушка кричит по-русски "не трожь меня"...??.)))))
Так и есть)))
Zenit_84
Zenit_84
   49 / 811
сегодня в 07:56
Шито белыми нитками
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 811
сегодня в 07:54
Мне одному показалось что в конце своей тирады девушка кричит по-русски "не трожь меня"...??.)))))
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