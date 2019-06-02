СМИ: Неймара обвинили в изнасиловании. Отец отрицает вину игрока

Как сообщают бразильские СМИ, женщина, личность которой не раскрывается, обвинила нападающего «селесао» Неймара в изнасиловании.
Женщина подала заявление в полицейский участок Сан-Паулу о том, что форвард ПСЖ изнасиловал её в Париже 15 мая.
Отец игрока уже выступил на бразильском телевидении, где заявил, что предполагаемая жертва преступления подделала доказательства и шантажировала футболиста.
Напомним, прошлой осенью в изнасиловании обвинили нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Работа полицейского участка,видевшего многое на своём веку, прекращена... вот уже 4-й день лишь непрекращающийся ржачь перерастающий в дикий хохот после слов "Неймар кого то изнасиловал".....
Работа полицейского участка,видевшего многое на своём веку, прекращена... вот уже 4-й день лишь непрекращающийся ржачь перерастающий в дикий хохот после слов "Неймар кого то изнасиловал".....
Это как?)))
Это как?)))
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Удивительно!!! И где же это на стороне она наковыряла доказательства???
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Удивительно!!! И где же это на стороне она наковыряла доказательства???