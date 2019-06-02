ГлавнаяНовости

СМИ: Неймара обвинили в изнасиловании. Отец отрицает вину игрока

02 июня 2019, 02:28

Как сообщают бразильские СМИ, женщина, личность которой не раскрывается, обвинила нападающего «селесао» Неймара в изнасиловании.

Женщина подала заявление в полицейский участок Сан-Паулу о том, что форвард ПСЖ изнасиловал её в Париже 15 мая.

Отец игрока уже выступил на бразильском телевидении, где заявил, что предполагаемая жертва преступления подделала доказательства и шантажировала футболиста.

Напомним, прошлой осенью в изнасиловании обвинили нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Полиция Испании арестовала несколько игроков по подозрению в «договорняках»
28 мая Комментарии12
Чеферин: «Разве болельщики в Баку не заслуживают футбола?»
25 мая Комментарии35
УЕФА предоставлял Мхитаряну гарантии безопасности
21 мая Комментарии20
Смертин - о словах Ильина: «Такое недопустимо на поле и за его пределами»
16 мая Комментарии24
«Арсенал» Т намерен обратиться в УЕФА из-за оскорблений Ильина
16 мая Комментарии36
Ильин во время матча «Арсенал» - «Урал» назвал Мирзова «чуркой»
16 мая Комментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
   111 / 816
02 июня в 20:25
отец не взял вину на себя ?
Incredulous
Incredulous ответил Project Pandora
   113 / 816
02 июня в 18:12
"Подделала доказательства ..." Это как?
Ты что реально не понимаешь как 71ы этим промышляют? Ложится под кого-то известного и багатого, После того как клиент наградил её своей семенной жидкостью, уходит. После этого какой-то её друг (подельник) ставит ей пару-тройку синяков и ссадин, перетягивают запястья верёвкой, оставляя характерные следы, ну и в таком духе. А после, уже "невинная" жертва бежит в полицию с заявлением об изнасиловании. И к такому сценарию не подкопаешься: половой акт был, наличие спермы "насильника" присутствует, побои тоже тут. А для лучшей уверенности ещё и находится свидетель, который якобы видел, как жертва в слезах и с побоями выходила от "насильника".
Project Pandora
Project Pandora
   695 / 816
02 июня в 12:46
"Подделала доказательства ..." Это как?
Grabovsky
Grabovsky
   252 / 816
02 июня в 12:26
Беженец
ЮЗИК
ЮЗИК
   137 / 816
02 июня в 11:28
Лучшим не станет, а самым скандальным может
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   215 / 816
02 июня в 10:39
Отец свечку держал))
Alex12357
Alex12357
   388 / 816
02 июня в 10:21
Это точно также как и перед ЧМ -только тогда журналюги раздували эпопею про налоги и другую грязь,-не получилось ,теперь взяли сценарий из Российских телепередач,любители футбола прекрасно понимают для чего это делается ,любыми путями отгородить НЕЙМАРА от сборной-НЕ ПОЛУЧИТСЯ,НЕЙМАР не такой дурной как вам кажется!!!Точно в таком же стиле только другого направления раздувают что ПСЖ сделал предложение Роналду за 140 лямов и зарплату в 50 лямов -не будьте идиотами!
13 RUS
13 RUS
   299 / 816
02 июня в 10:08
Ну все,докукарекался
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 816
02 июня в 09:45
Батя,бери вину на себя...
BARCDJIN
BARCDJIN
   258 / 816
02 июня в 09:43
обычная бытовуха..
нечитайло
нечитайло
   502 / 816
02 июня в 09:28
Это все деньги
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 816
02 июня в 08:46
Вот где задний привод может пригодиться. Папаша скажет, что его сынок не такой, как все мужики. Кста, почему он за него вступается, пареньку уже под 30...
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   490 / 816
02 июня в 08:37
звездный состав будет у кокорина пару зашитников и Лч в кормане
mortid
mortid
   145 / 816
02 июня в 08:34
Да брехня сто пудов, очередная 87 решила денег поиметь. А на кукан её надел какой нибудь беженец.
баба яга ЗА
баба яга ЗА ответил Капитан Врунгель
   93 / 816
02 июня в 08:25
Какую-нибудь бабушку 80-ти летнюю если только, с молодой девчонкой Неймару попросту не справиться, они сильнее.
этому дрыщу любая бабушка наваляет
ДАША Д
ДАША Д
   180 / 816
02 июня в 08:02
Будут сидеть с Роналду с одной камере.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 816
02 июня в 07:35
Преступность в бразильском Сант Паулу ликует.
Работа полицейского участка,видевшего многое на своём веку, прекращена... вот уже 4-й день лишь непрекращающийся ржачь перерастающий в дикий хохот после слов "Неймар кого то изнасиловал".....
RamonCSKA
RamonCSKA
   246 / 816
02 июня в 07:05
футболистам надо хранить чеки на услуги проституток
cevin cigan
cevin cigan
   7 / 816
02 июня в 07:00
Там нужно расследование на факт"кто кого насиловал"!
cska plus
cska plus
   4 / 816
02 июня в 06:43
Я не верю, самого неймара может изнасиловать любой.
Bavaria_M
Bavaria_M
   94 / 816
02 июня в 05:43
А что она столько ждала? На детектор лжи ее и все, или это был месси?
КЭТиК
КЭТиК
   67 / 816
02 июня в 04:42
Конечно денег хочет.
Шуnя771
Шуnя771 ответил Leha-ha50
   43 / 816
02 июня в 03:52
Отец игрока уже выступил на бразильском телевидении, где заявил, что предполагаемая жертва преступления подделала доказательства и шантажировала футболиста. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Удивительно!!! И где же это на стороне она наковыряла доказательства???
Походу подружка сделала 1 и продала ей "доказательства"...))
Шуnя771
Шуnя771
   43 / 816
02 июня в 03:49
...."...подделала доказательства..."

Это как?)))
STVA 1
STVA 1
   28 / 816
02 июня в 03:34
Он не смог , сказал папа...
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   3 / 816
02 июня в 03:01
Какую-нибудь бабушку 80-ти летнюю если только, с молодой девчонкой Неймару попросту не справиться, они сильнее.
Comentarios
Comentarios
   379 / 816
02 июня в 02:49
И деваху уже обидеть успел вот чё за человек такой
mihaluch
mihaluch
   38 / 816
02 июня в 02:38
Неймар всё может,в настоящее время доказывает что он импотент.
311
311
   30 / 816
02 июня в 02:37
Неймар симулировал изнасилование!)
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 816
02 июня в 02:36
Отец игрока уже выступил на бразильском телевидении, где заявил, что предполагаемая жертва преступления подделала доказательства и шантажировала футболиста.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Удивительно!!! И где же это на стороне она наковыряла доказательства???
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100