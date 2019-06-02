СМИ: Неймара обвинили в изнасиловании. Отец отрицает вину игрока

02 июня 2019, 02:28

Как сообщают бразильские СМИ , женщина, личность которой не раскрывается, обвинила нападающего «селесао» Неймара в изнасиловании.

Женщина подала заявление в полицейский участок Сан-Паулу о том, что форвард ПСЖ изнасиловал её в Париже 15 мая.

Отец игрока уже выступил на бразильском телевидении, где заявил, что предполагаемая жертва преступления подделала доказательства и шантажировала футболиста.

Напомним, прошлой осенью в изнасиловании обвинили нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.