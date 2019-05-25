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Чеферин: «Разве болельщики в Баку не заслуживают футбола?»

сегодня, 06:16
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.05.2019 в 22:00 Не начался

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на критику решения провести финал Лиги Европы-2018/19 в столице Азербайджана. 

Ситуация с нарушениями прав человека является проблемой. Но такие проблемы есть и в других европейских странах. Разве это означает, что болельщики в Баку не заслуживают посмотреть футбол живьём?

Что касается ситуации с Мхитаряном, если футбол начнёт прогибаться под такими вещами, мы не сможем ничего организовывать в будущем. Нам удалось обеспечить безопасность во время чемпионата Европы во Франции, когда целью террористических атак стала целая страна.

Напомним, полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян по соображениям безопасности пропустит финал Лиги Европы против «Челси».

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ДСА
ДСА
сегодня в 06:58
Это Мхитарян раздул из мухи слона.
cska plus
cska plus
сегодня в 06:57
УЕФА не сможет обеспечить реальную безопасность как Генриху так и болельщикам армянского происхождения, если не дай бог, что случись все будут только сожалеть и сочувствовать, это максимум, что они могут сделать, а по поводу заслужили или нет, думаю скорее да чем нет, но только не сейчас, им нужно разобраться в себе и вокруг себя.
melfel
melfel
сегодня в 06:54
С ним сложно спорить он же Чифир,а это уже лагерная терминология, с которой не все знакомы. Туфту гонишь Чифир. Канай отсюда, редиска.
yasukuni
yasukuni ответил mihaluch
сегодня в 06:35
Мхитаряна просто запугали горе политики типа Жириновского.
А не те, кто армянскую резню в 1990 году организовал?

Этот идиот еще в Донецке предложил бы сыграть. Разве они не заслуживают?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:33
Мхитаряна просто запугали горе политики типа Жириновского.
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