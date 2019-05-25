Чеферин: «Разве болельщики в Баку не заслуживают футбола?»

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на критику решения провести финал Лиги Европы-2018/19 в столице Азербайджана.

Ситуация с нарушениями прав человека является проблемой. Но такие проблемы есть и в других европейских странах. Разве это означает, что болельщики в Баку не заслуживают посмотреть футбол живьём?

Что касается ситуации с Мхитаряном, если футбол начнёт прогибаться под такими вещами, мы не сможем ничего организовывать в будущем. Нам удалось обеспечить безопасность во время чемпионата Европы во Франции, когда целью террористических атак стала целая страна.