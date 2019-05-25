Чеферин: «Разве болельщики в Баку не заслуживают футбола?»

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на критику решения провести финал Лиги Европы-2018/19 в столице Азербайджана.
Ситуация с нарушениями прав человека является проблемой. Но такие проблемы есть и в других европейских странах. Разве это означает, что болельщики в Баку не заслуживают посмотреть футбол живьём?
Что касается ситуации с Мхитаряном, если футбол начнёт прогибаться под такими вещами, мы не сможем ничего организовывать в будущем. Нам удалось обеспечить безопасность во время чемпионата Европы во Франции, когда целью террористических атак стала целая страна.
Напомним, полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян по соображениям безопасности пропустит финал Лиги Европы против «Челси».
Этот идиот еще в Донецке предложил бы сыграть. Разве они не заслуживают?
Этот идиот еще в Донецке предложил бы сыграть. Разве они не заслуживают?