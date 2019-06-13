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УЕФА открыл дело в отношении сборной Украины по итогам матча с Сербией

сегодня, 19:04
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина5 : 0Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины по итогам матча отбора к Евро-2020 против Сербии (5:0).

Болельщикам «желто-синих» вменяется использование пиротехники, бросание предметов на поле и блокировка лестничных проходов.

Дело будет рассмотрено 18 июля.

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Absinthe5
Absinthe5
сегодня в 20:41
Быдло оно и есть быдло)
Tostao
Tostao ответил Arragon
сегодня в 20:32
Соккер, а ты не припух ли часом? Хохлов наглых банить не пора? В УК РФ присутствует статья «Оскорбление представителя власти» (ст.319 УК РФ), причем под представителем власти в этой и других статьях УК РФ признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.
"Речь идет о распространении в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе, в интернете, информации в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выражении неуважения к обществу, государству, госсимволам РФ, Конституции или органам власти...

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cska1948
cska1948
сегодня в 20:31
А то, что на трибунах во Львове зиговали в УЕФА не заметили? Или это для чиновников в порядке вещей?
Tostao
Tostao
сегодня в 20:29
За одно только зигование сборную и клубы дисквалифицировать.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Arragon
сегодня в 20:17
Соккер, а ты не припух ли часом? Хохлов наглых банить не пора? В УК РФ присутствует статья «Оскорбление представителя власти» (ст.319 УК РФ), причем под представителем власти в этой и других статьях УК РФ признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.
Давно пора банить пожизненно.)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:15
Хулиганов арестовать и не пущать в Куiев)))))
Arragon
Arragon
сегодня в 20:12
Соккер, а ты не припух ли часом? Хохлов наглых банить не пора?


В УК РФ присутствует статья «Оскорбление представителя власти» (ст.319 УК РФ), причем под представителем власти в этой и других статьях УК РФ признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил dimagas1
сегодня в 19:50
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 19:17
    Технарь, делов то...
    VV V
    VV V
    сегодня в 19:17
    Заводи дело, хоть не заводи.....с хохлов всё-равно нечего взять, кроме просроченного сала.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 19:15
    Главное - оштрафовать.
    beefs
    beefs
    сегодня в 19:09
    Зарождается ещё один монстр в Европе...
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    сегодня в 19:05
    Эмоции зашкаливали
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