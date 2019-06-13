УЕФА открыл дело в отношении сборной Украины по итогам матча с Сербией

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины по итогам матча отбора к Евро-2020 против Сербии (5:0).
Болельщикам «желто-синих» вменяется использование пиротехники, бросание предметов на поле и блокировка лестничных проходов.
Дело будет рассмотрено 18 июля.
В случае обнаружения подобной информации в интернете, генпрокурор или его заместители направляют обращение в Роскомнадзор, который связывается с провайдером для блокировки. В течение суток владелец должен удалить информацию.
В случае обнаружения подобной информации в интернете, генпрокурор или его заместители направляют обращение в Роскомнадзор, который связывается с провайдером для блокировки. В течение суток владелец должен удалить информацию.
В УК РФ присутствует статья «Оскорбление представителя власти» (ст.319 УК РФ), причем под представителем власти в этой и других статьях УК РФ признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.
В УК РФ присутствует статья «Оскорбление представителя власти» (ст.319 УК РФ), причем под представителем власти в этой и других статьях УК РФ признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.