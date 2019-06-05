Вратарь «Уфы» Беленов пропустит два матча РПЛ из-за дисквалификации

сегодня, 15:03

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что вратарь «Уфы» получил дисквалификацию на два матча чемпионата России. Голкипер был удален за задержку времени в концовке ответного стыкового матча с «Томью» (0:1), а после финального свистка показал оскорбительный жест болельщикам соперника.