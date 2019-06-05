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Вратарь «Уфы» Беленов пропустит два матча РПЛ из-за дисквалификации

сегодня, 15:03
ТомьЛоготип футбольный клуб Томь (Томск)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что вратарь «Уфы» Александр Беленов получил дисквалификацию на два матча чемпионата России. Голкипер был удален за задержку времени в концовке ответного стыкового матча с «Томью» (0:1), а после финального свистка показал оскорбительный жест болельщикам соперника.

По видеоконференции принял участие в заседании Беленов, он признал, что демонстрировал этот жест. Учитывая то, что он очень дисциплинированный, мы приняли решение дисквалифицировать Беленова на два матча РПЛ с учетом автоматической дисквалификации.

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Россия. Переходные матчи 2018/2019  Дисквалификации и санкции  Беленов Александр  Стадион «Труд»
Источник: ТАССРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   52 / 827
сегодня в 15:21
Некрасиво
За адекватность
За адекватность
   28 / 827
сегодня в 15:10
Не адвокатирую Беленова, но как по мне переносить наказания игрокам на следующий сезон слегка неправильно, разве что если игрок умышленно нанес травму сопернику.
ДАША Д
ДАША Д
   190 / 827
сегодня в 15:10
Главное -не вылетели.
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