Девушка, выбежавшая на поле во время финала ЛЧ, оштрафована на 15 тыс. евро

УЕФА оштрафовал американскую модель Кинси Волански, выбежавшую на поле во время финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (0:2).
Девушка должна будет заплатить 15 тысяч евро. 5 тысяч - за забег по полю, еще 10 - за рекламу на купальнике.
Стоит отметить, что после пробежки Волански количество подписчиков в ее Instagram увеличилось с 300 тысяч до 2,6 млн.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1121089/tottenhem-liverpul
Получается, если бы бегала голая, заплатила штраф-5 тысяч, в купальнике-15 тысяч. УЕФА своим штрафом призывает девушек бегать голыми)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1121089/tottenhem-liverpul
Получается, если бы бегала голая, заплатила штраф-5 тысяч, в купальнике-15 тысяч. УЕФА своим штрафом призывает девушек бегать голыми)))