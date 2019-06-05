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Девушка, выбежавшая на поле во время финала ЛЧ, оштрафована на 15 тыс. евро

сегодня, 17:49
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

УЕФА оштрафовал американскую модель Кинси Волански, выбежавшую на поле во время финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (0:2).

Девушка должна будет заплатить 15 тысяч евро. 5 тысяч - за забег по полю, еще 10 - за рекламу на купальнике.

Стоит отметить, что после пробежки Волански количество подписчиков в ее Instagram увеличилось с 300 тысяч до 2,6 млн.

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Все комментарии
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   325 / 833
сегодня в 18:15
Обычно ТП своей трухлявой попой деньги зарабатывают, а эта в минус ушла на лям рублей.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответил Rattlehead
сегодня в 18:12
Не столь зазорно быть разгромленным финалистом и обладателем Кубка Чемпионов, сколь опозориться против третьей команды Беларуси.
скорее обладателю 4 места в апл)) ибо на тот момент еще не был Ливерпуль финалистом
Zlatan35
Zlatan35
   15 / 833
сегодня в 18:10
Девушка должна будет заплатить 15 тысяч евро. 5 тысяч - за забег по полю, еще 10 - за рекламу на купальнике.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1121089/tottenhem-liverpul

Получается, если бы бегала голая, заплатила штраф-5 тысяч, в купальнике-15 тысяч. УЕФА своим штрафом призывает девушек бегать голыми)))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответил cska plus
сегодня в 18:09
Откуда у неё столько бабла.
в инсте щас на рекламе срубит и больше)
Rattlehead
Rattlehead ответил parallels
   326 / 833
сегодня в 18:09
ей было очень стыдно за спартак! настолько, что решила со всеми поделиться своим стыдом! пусть федун платит.
Не столь зазорно быть разгромленным финалистом и обладателем Кубка Чемпионов, сколь опозориться против третьей команды Беларуси.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 18:08
помоему должны наоборот ей были заплатить)) разбавила этот скучный аплский финал
cska plus
cska plus
   4 / 833
сегодня в 18:02
Откуда у неё столько бабла.
parallels
parallels
   2 / 833
сегодня в 17:56
ей было очень стыдно за спартак! настолько, что решила со всеми поделиться своим стыдом! пусть федун платит.
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