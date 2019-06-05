Девушка, выбежавшая на поле во время финала ЛЧ, оштрафована на 15 тыс. евро

сегодня, 17:49

УЕФА оштрафовал американскую модель Кинси Волански, выбежавшую на поле во время финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (0:2).

Девушка должна будет заплатить 15 тысяч евро. 5 тысяч - за забег по полю, еще 10 - за рекламу на купальнике.

Стоит отметить, что после пробежки Волански количество подписчиков в ее Instagram увеличилось с 300 тысяч до 2,6 млн.