Президент «Торпедо»: «Будем стараться привлекать спонсоров»

Президент «Торпедо» Елена Еленцева рассказала о задачах на предстоящий сезон.

Бюджет у нас пока окончательно не сверстан. Ориентировочно 330 миллионов рублей. Возможно, будет небольшое увеличение. Но когда речь идет о бюджете клуба, не все понимают, что это. У нас туда входят все расходы. Государственная поддержка нас не ожидает. Будем справляться своими силами. Будем стараться привлекать спонсоров.