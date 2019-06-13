ГлавнаяНовости

Президент «Торпедо»: «Будем стараться привлекать спонсоров»

сегодня, 16:19

Президент «Торпедо» Елена Еленцева рассказала о задачах на предстоящий сезон.

Бюджет у нас пока окончательно не сверстан. Ориентировочно 330 миллионов рублей. Возможно, будет небольшое увеличение. Но когда речь идет о бюджете клуба, не все понимают, что это. У нас туда входят все расходы. Государственная поддержка нас не ожидает. Будем справляться своими силами. Будем стараться привлекать спонсоров.

План развития существует. Он не в стагнации, постоянно меняется, потому что речь идет не только о футбольной команде, но и о школе. Что касается сроков выхода в РПЛ, давайте не загадывать. Сейчас задача — победа в каждом матче.

Напомним, что недавно команду возглавил экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Игнашевич намерен выйти с «Торпедо» в РПЛ
Сегодня, 16:25 Комментарии7
Нахушев: «Гинер разговаривал со мной, куря гаванскую сигару»
Сегодня, 15:54 Комментарии17
Игнашевич готов к провокациям со стороны болельщиков «Торпедо»
Сегодня, 15:45 Комментарии9
Нахушев: «Сёмин - мировой дедушка»
Сегодня, 15:36 Комментарии10
Нахушев: «Кононов не подходит „Спартаку“. Я не знаю, кто им подойдет»
Сегодня, 15:20 Комментарии34
Мамаев: «Просить ничего не хочу. Это очередное шоу»
Сегодня, 12:44 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
No pupsiks
No pupsiks
сегодня в 16:56
Каких спонсоров, кому нужно это пердивное Торпедо с 50-ю зрителями?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:20
Бюджет маловат для великих дел.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100