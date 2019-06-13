Президент «Торпедо»: «Будем стараться привлекать спонсоров»

Президент «Торпедо» Елена Еленцева рассказала о задачах на предстоящий сезон.
Бюджет у нас пока окончательно не сверстан. Ориентировочно 330 миллионов рублей. Возможно, будет небольшое увеличение. Но когда речь идет о бюджете клуба, не все понимают, что это. У нас туда входят все расходы. Государственная поддержка нас не ожидает. Будем справляться своими силами. Будем стараться привлекать спонсоров.
План развития существует. Он не в стагнации, постоянно меняется, потому что речь идет не только о футбольной команде, но и о школе. Что касается сроков выхода в РПЛ, давайте не загадывать. Сейчас задача — победа в каждом матче.
Напомним, что недавно команду возглавил экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич.