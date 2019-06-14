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«Динамо» приобрело защитника «Рубина»

сегодня, 19:18

«Динамо» объявило о прибытии еще одного новичка. Им стал защитник «Рубина» Игорь Калинин, как это и ожидалось. С игроком заключен контракт на три сезона.

В прошлом розыгрыше РПЛ Калинин провел 6 матчей за казанцев, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Ранее «Динамо» подписало защитника «Ахмата» Заурбека Плиева.

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Литейный 4
Литейный 4
   2 / 746
сегодня в 19:24
Рубин ещё не развалился? Гыгыгы
Брулин
Брулин
   60 / 746
сегодня в 19:21
Мастер договорных игр)) Организатором договорных матчей "Зари" (U-19) оказался российский футболист Игорь Калинин.
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