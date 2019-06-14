«Динамо» приобрело защитника «Рубина»

сегодня, 19:18

«Динамо» объявило о прибытии еще одного новичка. Им стал защитник «Рубина» , как это и ожидалось. С игроком заключен контракт на три сезона.

В прошлом розыгрыше РПЛ Калинин провел 6 матчей за казанцев, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Ранее «Динамо» подписало защитника «Ахмата» Заурбека Плиева.