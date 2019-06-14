«Динамо» приобрело защитника «Рубина»

«Динамо» объявило о прибытии еще одного новичка. Им стал защитник «Рубина» Игорь Калинин, как это и ожидалось. С игроком заключен контракт на три сезона.
В прошлом розыгрыше РПЛ Калинин провел 6 матчей за казанцев, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Очередным новичком #Динамо стал Игорь Калинин! С 24-летним защитником казанского «Рубина» подписано трехлетнее соглашение. Добро пожаловать!✌️Подробности: https://t.co/SXhSn2nVTF #fcdm #ТвояКоманДа #ТрансферыДинамо pic.twitter.com/Oj0ikKaXTT— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 14 июня 2019 г.
Ранее «Динамо» подписало защитника «Ахмата» Заурбека Плиева.