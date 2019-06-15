Вьери: «Я бы рискнул с возвращением Игуаина в „Ювентус“»

Бывший итальянский футболист в интервью BeIn Sports прокомментировал возможность того, что нападающий может вернуться в «Ювентус». Прошедший сезон Игуаин провел в арендах в «Милане» и «Челси».

Это нормально, что футболисты переживают тяжелые времена. Он забивал хорошие мячи за «Наполи» и «Ювентус». Он не самым лучшим образом играл за «Милан» по многим причинам, а приспособиться к жизни в Англии за шесть месяцев просто невозможно. Если бы я был спортивным директором, то я бы рискнул с Игуаином.