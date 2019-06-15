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Сборная Хорватии поставила цель дойти до финала Евро-2020

сегодня, 12:25

Сборная Хорватии намерена добраться до финала Евро-2020. Об этом сообщил главный тренер «шашечных» Златко Далич.

Мы задрали планку на чемпионате мира, всегда играем на победу. В любом виде спорта мы стараемся занимать первое место, при том, что у нас маленькая страна. В этом смысле мы сами на себя давим. И после выхода в финал в Москве ничего, кроме попадания в финал чемпионата Европы, мы обсуждать не можем.

В отборочной группе Е чемпионата Европы сборная Хорватии занимает третье место, набрав в трех матчах шесть очков.

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Все комментарии
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   147 / 739
сегодня в 13:39
А финале проиграют России.
ДАША Д
ДАША Д
   168 / 739
сегодня в 13:28
Лидеры постарели - вряд ли.
beefs
beefs
   66 / 739
сегодня в 13:10
Мечтатель...
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   213 / 739
сегодня в 13:08
Целью должна быть победа на Евро, а не выход в финал
удав
удав
   175 / 739
сегодня в 13:03
для начала отберитесь
kotmyshka
kotmyshka
   77 / 739
сегодня в 12:47
они могут, хотя и конкуренты постараются
Cimonn
Cimonn
   46 / 739
сегодня в 12:34
Вряд ли второй раз на шару получится.
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