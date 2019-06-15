Сборная Хорватии поставила цель дойти до финала Евро-2020

Сборная Хорватии намерена добраться до финала Евро-2020. Об этом сообщил главный тренер «шашечных» .

Мы задрали планку на чемпионате мира, всегда играем на победу. В любом виде спорта мы стараемся занимать первое место, при том, что у нас маленькая страна. В этом смысле мы сами на себя давим. И после выхода в финал в Москве ничего, кроме попадания в финал чемпионата Европы, мы обсуждать не можем.