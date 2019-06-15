Полоз может перейти в «Ростов»

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз намерен сменить клубную прописку.
Форвард может вернуться в «Ростов», однако детали возможного трансфера неизвестны.
Минувший сезон Полоз провел в аренде у «Рубина». Он забил 5 голов в 27 матчах.
Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз намерен сменить клубную прописку.
Форвард может вернуться в «Ростов», однако детали возможного трансфера неизвестны.
Минувший сезон Полоз провел в аренде у «Рубина». Он забил 5 голов в 27 матчах.
Сегодня 14:27, редактировал Сегодня 14:27
ответ пользователю Питер Ман (раскрыть)
7:0 конечно неплохо, но 10:0 куда лучше, ну а 20:0 вообще великолепно...Да вот только на бакланнике победу Зене с помощью кабинета еще вытягивают, а в Ростове получают ответки по полной...
5-0 забыла, очень быстро.
Сегодня 14:27, редактировал Сегодня 14:27
ответ пользователю Питер Ман (раскрыть)
7:0 конечно неплохо, но 10:0 куда лучше, ну а 20:0 вообще великолепно...Да вот только на бакланнике победу Зене с помощью кабинета еще вытягивают, а в Ростове получают ответки по полной...
5-0 забыла, очень быстро.