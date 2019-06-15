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Полоз может перейти в «Ростов»

сегодня, 13:58

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз намерен сменить клубную прописку. 

Форвард может вернуться в «Ростов», однако детали возможного трансфера неизвестны.

Минувший сезон Полоз провел в аренде у «Рубина». Он забил 5 голов в 27 матчах.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   149 / 736
сегодня в 15:09
У него не плохо получалось
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
   410 / 736
сегодня в 15:07
Обзову Полоза немодным нынче словом - ПРЕДАТЕЛЬ. Теперь бегство Полоза из "Ростова" два года назад называется бизнес-проект или что-то в этом роде. Ну, и 3… "Ростову" такой бизнес?!
cska plus
cska plus
   13 / 736
сегодня в 14:57
Ростов как перевалочная база.
Аксинья
Аксинья
   26 / 736
сегодня в 14:50
Степанида пора уже остепениться...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 736
сегодня в 14:50
Без распродажи Зениту никак. Московские бабушки не простят...
Морозовский
Морозовский
   1 / 736
сегодня в 14:48
Бакланы выполнили свою миссию: уничтожили в Полозе футболиста, теперь он начнёт приносить лазурятнику пользу в стане соперников! Ну, право - "Зенит" можно только презирать за его методы достижения результата!
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 736
сегодня в 14:46
Полоз не уровень Зенит. Давай до свидания. Гыгыгы
ermak6848
ermak6848
   118 / 736
сегодня в 14:43
это решит сам Дмитрий...я бы на его месте остался в стаи бакланов * корм лучше )...
Аксинья
Аксинья ответил susanin ultrazenith
   26 / 736
сегодня в 14:43
Только Ростов его вряд ли примет.
Хрен его знает, но на данный момент он на Ростовской базе ошивается...(инфа 100%)
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   201 / 736
сегодня в 14:39
Только Ростов его вряд ли примет.
Akvarel
Akvarel ответил ПерекатиПоле
   44 / 736
сегодня в 14:39
Забрали из Ростова бесплатно, что бы потом туда его сбагрить за деньги. Хорошая комбинация.
Так только свиньи и мужичье бизнес делают.
Faustello
Faustello
   98 / 736
сегодня в 14:35
Полоз может только переползти, перейти не про него.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   37 / 736
сегодня в 14:32
Забрали из Ростова бесплатно, что бы потом туда его сбагрить за деньги. Хорошая комбинация.
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   53 / 736
сегодня в 14:32
Аксинья
Сегодня 14:27, редактировал Сегодня 14:27
ответ пользователю Питер Ман (раскрыть)
7:0 конечно неплохо, но 10:0 куда лучше, ну а 20:0 вообще великолепно...Да вот только на бакланнике победу Зене с помощью кабинета еще вытягивают, а в Ростове получают ответки по полной...


5-0 забыла, очень быстро.
Аксинья
Аксинья ответил Питер Ман
   26 / 736
сегодня в 14:27
Когда ростов будут громить 7-0 на Газпром Арене, пусть полирует, никто не против
7:0 конечно неплохо, но 10:0 куда лучше, ну а 20:0 вообще великолепно...Да вот только на бакланнике победу Зене с помощью кабинета еще вытягивают, а в Ростове получают ответки по полной...
No pupsiks
No pupsiks
   12 / 736
сегодня в 14:22
Бегунок никому не нужный.
Питер Ман
Питер Ман ответил Аксинья
   99 / 736
сегодня в 14:21
Да уж пусть лучше полирует скамейку на Крестовском и дальше...
Когда ростов будут громить 7-0 на Газпром Арене, пусть полирует, никто не против
Аксинья
Аксинья ответил Питер Ман
   26 / 736
сегодня в 14:18
Такого бездельника только в пердивный ростов или к пупсикам
Да уж пусть лучше полирует скамейку на Крестовском и дальше...
Аксинья
Аксинья ответил drug01
   26 / 736
сегодня в 14:15
Зачем рвался в Зенит надо выставлять штраф!
Точно, надо его заставить два сезона бесплатно полировать скамейку в Ростове...
Питер Ман
Питер Ман
   99 / 736
сегодня в 14:15
Такого бездельника только в пердивный ростов или к пупсикам
Zenit_84
Zenit_84
   89 / 736
сегодня в 14:14
Возврат
drug01
drug01
   79 / 736
сегодня в 14:10
Зачем рвался в Зенит надо выставлять штраф!
Легенда тарасовки
Легенда тарасовки
   59 / 736
сегодня в 14:07
Как прocтитуткa бегает туда-сюда.
Аксинья
Аксинья
   26 / 736
сегодня в 14:04
Ну и на хрен этот иудушка в Ростове нужен...Да когда его трибуны начнут освистывать он вообще нить игры теряет, а освистывать будут непременно...Да и Зенит молодец увел его из Ростова за спасибо, вернее за откат КББ, а тут хочет еще бабло за него срубить...Некрасиво получается...
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