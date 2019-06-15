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«Спартак» и «Динамо» претендуют на рекордсмена молодежного чемпионата мира

сегодня, 00:25

Вингер клуба второго дивизиона Сенегала «Кэйор Фут» и молодежной сборной Сенегала Амаду Санья может переехать в Россию. На игрока претендуют московские «Спартак» и «Динамо».

Отмечается, что в услугах 20-летнего футболиста также заинтересованы «Валенсия», предлагающая 300 тыс. евро, а также два клуба из Бундеслиги.

Санья вошел в тройку лучших бомбардиров молодежного чемпионата мира 2019 года, а также установил исторический рекорд турнира, забив гол Таити уже на 10-й секунде.

Отметим, что в РПЛ уже есть представитель молодежной сборной Сенегала. Нападающий ЦСКА Лассана Н'Диай в феврале выиграл с национальной командой молодежный Кубок Африки.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший ответил VasyaOblomov
   347 / 745
сегодня в 01:27
Забил гол Таити, наверно крутой! ))
он их там 3 забил,+ он не центрнап и у него на турнире 4 игры-4 гола,ещё надо чего рассказать?
ошалевший
ошалевший ответил parallels
   347 / 745
сегодня в 01:23
вылитый спартач!
на бариоса чем то похож
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   41 / 745
сегодня в 01:20
Свиньи очередного зулуса поделить не могут.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   19 / 745
сегодня в 01:16
Смешно такое даже читать, в семинольной только позориться, а не играть.
Alladins
Alladins ответил ziborock
   224 / 745
сегодня в 00:49
Раз 10 я здесь спрашивал отозваться болел Зенита не из Ленобласти! Тишина!)))))))
Хохлам из укроины не отвечают, посылают обычно на вокзал.
ziborock
ziborock
   12 / 745
сегодня в 00:47
Раз 10 я здесь спрашивал отозваться болел Зенита не из Ленобласти! Тишина!)))))))
Gleyan
Gleyan ответил ziborock
сегодня в 00:46
Может расскажешь нам историю Барнаульского Динамо?! А лучше Зенита! Так как только болелы Зенита прячутся в профиле за другими командами так как им стыдно!)))
Зенит любят везде, от Барнаула до Калининграда, свиней и рагулей ненавидят везде.
ziborock
ziborock ответил Заброда
   12 / 745
сегодня в 00:45
Слава усроине!
    Заброда
    Заброда ответил ziborock
    сегодня в 00:43
    Может расскажешь нам историю Барнаульского Динамо?! А лучше Зенита! Так как только болелы Зенита прячутся в профиле за другими командами так как им стыдно!)))
      ziborock
      ziborock ответил Balanenok
         12 / 745
      сегодня в 00:37
      В тарасовскую команду с позорной историей никто не пойдет приличный.
      Может расскажешь нам историю Барнаульского Динамо?! А лучше Зенита! Так как только болелы Зенита прячутся в профиле за другими командами так как им стыдно!)))
      VasyaOblomov
      VasyaOblomov
         102 / 745
      сегодня в 00:35
      Забил гол Таити, наверно крутой! ))
      parallels
      parallels
         4 / 745
      сегодня в 00:34
      вылитый спартач!
      Balanenok
      Balanenok
         268 / 745
      сегодня в 00:28
      В тарасовскую команду с позорной историей никто не пойдет приличный.
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