«Спартак» и «Динамо» претендуют на рекордсмена молодежного чемпионата мира

сегодня, 00:25

Вингер клуба второго дивизиона Сенегала «Кэйор Фут» и молодежной сборной Сенегала Амаду Санья может переехать в Россию. На игрока претендуют московские «Спартак» и «Динамо».

Отмечается, что в услугах 20-летнего футболиста также заинтересованы «Валенсия», предлагающая 300 тыс. евро, а также два клуба из Бундеслиги.

Санья вошел в тройку лучших бомбардиров молодежного чемпионата мира 2019 года, а также установил исторический рекорд турнира, забив гол Таити уже на 10-й секунде.