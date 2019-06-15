«Спартак» и «Динамо» претендуют на рекордсмена молодежного чемпионата мира

Вингер клуба второго дивизиона Сенегала «Кэйор Фут» и молодежной сборной Сенегала Амаду Санья может переехать в Россию. На игрока претендуют московские «Спартак» и «Динамо».
Отмечается, что в услугах 20-летнего футболиста также заинтересованы «Валенсия», предлагающая 300 тыс. евро, а также два клуба из Бундеслиги.
Санья вошел в тройку лучших бомбардиров молодежного чемпионата мира 2019 года, а также установил исторический рекорд турнира, забив гол Таити уже на 10-й секунде.
Отметим, что в РПЛ уже есть представитель молодежной сборной Сенегала. Нападающий ЦСКА Лассана Н'Диай в феврале выиграл с национальной командой молодежный Кубок Африки.