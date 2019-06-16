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Лодыгин: «Скорее всего, уйду из „Зенита“ свободным агентом»

сегодня, 15:04

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин заявил, что хочет играть, а потому покинет клуб летом. Контракт 29-летнего вратаря истекает 30 июня, после чего футболист станет свободным агентом.

С прошлого лета были небольшие разговоры по поводу продления, но я думал, думал и решил, что надо что-то менять, поэтому мы не продлевали контракт, и, скорее всего, так и будет, я стану свободным агентом. Варианты сейчас есть, но не хотел бы обсуждать. Все впереди, посмотрим, какие предложения будут, будем рассматривать. Самое главное — перейти туда, где я буду играть.

Когда я возвращался в Грецию, я просто хотел перезагрузиться и думал, что, даже если не буду играть, в Греции я успокоюсь, потому что последнее время мне достаточно тяжело и психологически, и в общем. Поэтому, когда я перешел в «Олимпиакос», я чувствовал себя спокойно, но начались игры, и было логично, что играл вратарь, который находится в команде последние восемь месяцев. Было тяжелое время для клуба, решалось абсолютно все. У меня не было достаточно игрового времени, и тогда я еще раз убедился, что просто так сидеть и получать зарплату я не могу. Я начинаю с ума сходить. Если даже будет средний клуб в Европе, конечно, я поеду туда играть, получать удовольствие и стремиться к чему-то большему, чем зарплата какая-то, потому что я еще раз понял, что это точно не мое.

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Все комментарии
удав
удав
   193 / 751
сегодня в 15:29
а я вот уже за....ся работать пусть меня возьмет любой клуб, готов просто сидеть всегда на лавке,можно даже на лавке за стадионом -лишь бы платили=)
ziborock
ziborock
   12 / 751
сегодня в 15:27
Поздно опомнился!)
LOpp
LOpp
   22 / 751
сегодня в 15:23
Новый контракт Газпром не предлагает?
Печаль.
Морозовский
Морозовский
   2 / 751
сегодня в 15:15
Юрок, при всех его фокусах, Лунёва за пояс заткнёт! Саша Кержаков, как вратарь - нОль. Дзюбу остаётся в дырку воткнуть.
Binger
Binger
   148 / 751
сегодня в 15:12
Удачи Лодыгину найти свой клуб.
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   44 / 751
сегодня в 15:05
Можно в ростов, там неудачники в цене.
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