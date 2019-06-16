ГлавнаяНовости

Рейнгольд: «Продажа Зе Луиша не лезет ни в какие ворота»

сегодня, 10:20

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал трансферные слухи, которые ходят вокруг «красно-белых» в начале лета.

На днях прочел, что «Спартак» интересуется вратарем «Локомотива» Гильерме - был этим сильно удивлен. Я вообще не понимаю, какой дурак такие вещи подсказывает? Я считаю, что вратарская позиция в команде абсолютно нормальная. Да, может быть, какие-то вопросы есть к Реброву. А Максименко - молодой парень. Да, делает порой ошибки, но он развивается, и мастерства у него хватает. Я его хвалю. Селихов вроде от травмы отошел, хороший вратарь. Так что голкипер, думаю, не нужен.

Что касается остальных позиций, то спартаковцы, конечно, должны укрепляться, но пока я вижу, что клуб потихоньку отпускает своих ведущих игроков. Ведут переговоры о продаже Зе Луиша - это вообще ни в какие ворота не лезет. Я считаю этого игрока одним из самых лучших центральных нападающих в Премьер-Лиге. «Спартак» что, такая бедная организация? Хотят на нем деньги «заварить»? Я вообще стараюсь доводить свои мысли до этого горе-руководства спартаковского: не трогайте вы команду, оставьте вы ее в покое. Не надо продавать игрока. Команду надо усилить. Надо взять хотя бы еще одного центрального защитника. Только Джикия и Кутепов у нас есть. А Кутепов, сами понимаете, это все на тоненького. Другие моменты? Говорят, что уходит Комбаров. Совсем не понятно, что с Глушаковым. Опорного хава нет. Все вразброс. Зобнин, говорят, может уйти. Слухи. Но дыма без огня не бывает.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сорокин: «В Петербурге будет фан-зона во время Евро-2020»
Сегодня, 10:37 Комментарии1
Данченко: «Рад, что подписал контракт с таким клубом, как „Рубин“»
Вчера, 19:42 Комментарии9
«Я не знаю, что будет со мной дальше», - Глушаков обратился к фанатам
Вчера, 19:39 Комментарии105
Федотов: «Сутормин был готов перенести свадьбу ради сборной»
Вчера, 16:36 Комментарии13
Глушаков ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»
Вчера, 13:41 Комментарии23
Тимофеев: «Восхитительно вернуться в „Спартак“»
Вчера, 12:58 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   4 / 739
сегодня в 10:44
нет,попутал берега,мы никогда не завышаем,болельщики,не надо нас ровнять с безумцами Зобнин уйдет за 6-8 в европу и за 10-15 в российский клуб
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Jeck Denielse
   78 / 739
сегодня в 10:40
Кто на что учился... Кто то Паредеса продаёт в ПСЖ за 47 млн и усиляется на эти деньги...до чемпионства... Кто то последних Промесов,Ерёменок,Зе Луишей продаёт и усиляется...в "Чертаново"..))) У всех свои задачи...))
Леня Киевский все спать спокойно не может, после того как Гинер Головина продал в Монако за 30 лямов, а лазурные Паредеса за 47...все локти кусает...))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   7 / 739
сегодня в 10:39
Зобе пора уходить ,перерос ЛЕ
Тоже небось как за Марио некоторые ...млн 30 попросите ??))))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   78 / 739
сегодня в 10:38
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 739
сегодня в 10:38
Кто на что учился...
Кто то Паредеса продаёт в ПСЖ за 47 млн и усиляется на эти деньги...до чемпионства...
Кто то последних Промесов,Ерёменок,Зе Луишей продаёт и усиляется...в "Чертаново"..)))
У всех свои задачи...))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   75 / 739
сегодня в 10:34
Смысл держать игрока ,который решил сменить прописку?
Ветеран опять подкинул стае бакланов, да табуну овсы)
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 739
сегодня в 10:34
Зобе пора уходить ,перерос ЛЕ
Never Mind
Never Mind
   498 / 739
сегодня в 10:31
почему когда читаешь Рейнгольда становится стыдно?
ДСА
ДСА
   138 / 739
сегодня в 10:27
Если Зе Луиша можно продать дорого - надо продавать.
FILL3286
FILL3286
   187 / 739
сегодня в 10:24
лазурятник за 50 млн купит!!! для них это копейки,да и деньги не ихние,а народа,стыдно за зенит
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100