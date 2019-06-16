Рейнгольд: «Продажа Зе Луиша не лезет ни в какие ворота»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал трансферные слухи, которые ходят вокруг «красно-белых» в начале лета.

На днях прочел, что «Спартак» интересуется вратарем «Локомотива» Гильерме - был этим сильно удивлен. Я вообще не понимаю, какой дурак такие вещи подсказывает? Я считаю, что вратарская позиция в команде абсолютно нормальная. Да, может быть, какие-то вопросы есть к Реброву. А Максименко - молодой парень. Да, делает порой ошибки, но он развивается, и мастерства у него хватает. Я его хвалю. Селихов вроде от травмы отошел, хороший вратарь. Так что голкипер, думаю, не нужен.



Что касается остальных позиций, то спартаковцы, конечно, должны укрепляться, но пока я вижу, что клуб потихоньку отпускает своих ведущих игроков. Ведут переговоры о продаже Зе Луиша - это вообще ни в какие ворота не лезет. Я считаю этого игрока одним из самых лучших центральных нападающих в Премьер-Лиге. «Спартак» что, такая бедная организация? Хотят на нем деньги «заварить»? Я вообще стараюсь доводить свои мысли до этого горе-руководства спартаковского: не трогайте вы команду, оставьте вы ее в покое. Не надо продавать игрока. Команду надо усилить. Надо взять хотя бы еще одного центрального защитника. Только Джикия и Кутепов у нас есть. А Кутепов, сами понимаете, это все на тоненького. Другие моменты? Говорят, что уходит Комбаров. Совсем не понятно, что с Глушаковым. Опорного хава нет. Все вразброс. Зобнин, говорят, может уйти. Слухи. Но дыма без огня не бывает.