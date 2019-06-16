Р. Билялетдинов - о сыне в «Сочи»: «Надо понять, кто кого просматривает»

Бывший тренер «Рубина» прокомментировал тот факт, что его сын находится на просмотре в «Сочи».

Для меня новость, что он туда [в «Сочи»] полетел. Захотел продолжить карьеру. Правда слово «просмотр» для меня звучит как-то... Одно дело оценить состояние игрока, а смотрины больше относятся к молодым, не слишком известным футболистам. Когда я в свое время приглашал новичков, то не на просмотр, а, скажем так, на адаптацию. Так что еще нужно понять, кто кого просматривает. (Смеется).

В курсе, что Динияр поддерживал форму полгода после того, как не захотел продлевать контракт с «Тракаем». Весь этот период занимался в тренажерном зале, бегал, играл на разных уровнях. Недавно ездил в Санкт-Петербург на Матч легенд. Потом в Москве в любительском турнире принял участие. Его приглашают – сын не отказывается. Конечно, такую практику с реальной нельзя сравнить, но все-таки.

Когда встречаемся с Динияром, вижу, что лишнего веса нет. Сын говорит, что держит себя в тонусе – мало ли что в жизни случается. 34 года – еще не тот возраст, чтобы заканчивать, если поддерживаешь себя в тонусе. Правда, если учащаются травмы мышц, значит, наступает некий предел. Машины-то изнашиваются, а человек – тем более. У кого-то это наступает чуть раньше, у кого-то позже. Считаю 33 года рубежом, после которого становится понятно, есть ли футбольное долголетие.