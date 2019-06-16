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Рахимов: «Уже к началу второго сбора добавим взрывной работы»

сегодня, 19:47

Наставник «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал о подготовке к грядущему сезону.

Мы немного изменили подготовительный процесс, потому что летний сбор не похож на сборы, которые были у нас зимой. Там у нас было достаточно много времени, 44-46 дней подготовки. Сейчас у нас чуть меньше месяца. Даже после начала чемпионата, я думаю, первые недели будем тренироваться больше обычного для того, чтобы постепенно выводить команду на пик. Можно и по-другому — сразу вывести, но это значит, что надо очень быстро ждать определённого большого спада. Мы этого не хотим, прекрасно понимаем ситуацию и поэтому так спланировали сборы, что первый будет идти по нарастающей. Будет много работы на аэробную выносливость. Уже к началу второго сбора добавим взрывной работы, обратим внимание на другие компоненты, которые нужны будут, чтобы к началу чемпионата готовность была хотя бы на уровне 85 процентов.

Обычно после чемпионата и во время зимней паузы мы даём домашнюю работу. На этот раз мы этого не делали, потому что пауза была короткая. Но мы начали достаточно активно, потому что у нас первые три дня объёмные тренировки по два раза в день. Всё это было заранее спланировано.

Нам важно иметь достаточно сильных соперников, чтобы понимать свой уровень. Но на сегодняшний день меня больше волнует вопрос с количеством игроков, которые есть. Несколько футболистов приедут в расположение позднее. В первых матчах проверим молодых игроков, посмотрим тех, кто к нам пришёл, нужна внутренняя конкуренция.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   20 / 760
сегодня в 19:57
Рахимов: «Уже к началу второго сбора добавим взрывной работы»
Когда у Терека начало второго сбора кто знает?
А то чё та такие заявления пугают, в метро спускаться не буду, да и вообще надо из города валить )))
Морозовский
Морозовский
   2 / 760
сегодня в 19:56
Рахимов:"Вперёд, на мины!"
mihaluch
mihaluch
   169 / 760
сегодня в 19:54
По ушам ездит.Надо прежде всего создавать команду единомышленников, а не взрывную команду
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций
   369 / 760
сегодня в 19:50
ты как бы не взрывал а толку от этого) взрыватель ) будем готовы на 80-85 процентов околачиваться внизу таблицы
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