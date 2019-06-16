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Ганчаренко: «Все понимают, что настало время серьезной работы»

сегодня, 19:04

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о подготовке к грядущему сезону.

Наверное, всем футболистам хочется отдыхать чуть побольше, но для работы это ощущение очень хорошее. Ребята с отличным настроением вышли на тренировку — пускай пока и в таком малочисленном составе. Все понимают, что настало время серьезной работы.

Первое, что должно быть — именно ощущение сбора, несмотря на то, что мы находимся на своей базе. Будем проводить здесь по две тренировки в день вплоть до вылета нашей команды в Австрию. Работа будет та же, что ведется каждый год: утром — техника и тактика, вечером — общая силовая выносливость.

Свобода была в отпуске, сейчас футболисты должны быть озабочены питанием, отдыхом и тренировками. Мы проводим два занятия, затем у нас ужин, и мы остаемся здесь, на базе, чтобы подготовиться к завтрашней тренировке.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   75 / 760
сегодня в 19:35
Пора уже
FILL3286
FILL3286 ответил Аксинья
   24 / 760
сегодня в 19:30
Только ужин, а где обед и завтрак? Да с таким режимом питания твои подопечные могут и копыта отбросить...
Гинер овесом прикормит))))
Аксинья
Аксинья
   23 / 760
сегодня в 19:25
Только ужин, а где обед и завтрак? Да с таким режимом питания твои подопечные могут и копыта отбросить...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   459 / 760
сегодня в 19:21
Главное понимают.
parallels
parallels
   9 / 760
сегодня в 19:21
для начала надо надрать спартак. как раз в этом месяце предоставится возможность.
cska plus
cska plus
   13 / 760
сегодня в 19:18
Надо серьёзно готовиться к сезону.
Don trambon
Don trambon
   90 / 760
сегодня в 19:11
вот пожрать и отдохнуть я то же люблю и озадачен каждый день этим.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   17 / 760
сегодня в 19:04
А раньше что, дурака валяли?
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