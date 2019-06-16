Ганчаренко: «Все понимают, что настало время серьезной работы»

Наставник ЦСКА рассказал о подготовке к грядущему сезону.

Наверное, всем футболистам хочется отдыхать чуть побольше, но для работы это ощущение очень хорошее. Ребята с отличным настроением вышли на тренировку — пускай пока и в таком малочисленном составе. Все понимают, что настало время серьезной работы.

Первое, что должно быть — именно ощущение сбора, несмотря на то, что мы находимся на своей базе. Будем проводить здесь по две тренировки в день вплоть до вылета нашей команды в Австрию. Работа будет та же, что ведется каждый год: утром — техника и тактика, вечером — общая силовая выносливость.

Свобода была в отпуске, сейчас футболисты должны быть озабочены питанием, отдыхом и тренировками. Мы проводим два занятия, затем у нас ужин, и мы остаемся здесь, на базе, чтобы подготовиться к завтрашней тренировке.